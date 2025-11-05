Capa Jornal Amazônia
Belém terá esquema de defesa aeroespacial reforçado pela Força Aérea durante a COP 30

Força Aérea Brasileira criou espaço de exclusão aérea para a Cúpula dos Líderes, utilizando Hangar como ponto de referência

Andréia Santana | Especial para O Liberal
fonte

Força Aérea fará segurança aeroespacial durante a Cúpula dos Líderes (CECOMSAER)

Para assegurar a soberania nacional e a defesa do espaço aéreo durante a Cúpula dos Líderes, evento que antecede a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para esta quinta (6) e sexta-feira (7), a Força Aérea Brasileira (FAB) montou um esquema especial de segurança, com áreas de exclusão aérea e o monitoramento constante da região do evento por caças e helicópteros.

Para o esquema, serão utilizados caças F-5M equipados com mísseis Python 4, além das aeronaves A-29 Super Tucano, E-99 e KC-390 Millennium, este último com capacidade para realizar reabastecimento em voo. O helicóptero H-60L Black Hawk também integrará a operação, sendo utilizado em missões de busca, salvamento e transporte de equipes responsáveis pelas medidas de controle em solo. O Tenente-Brigadeiro do Ar Alcides Teixeira Barbacovi detalhou que as ações incluirão o monitoramento de aeronaves não autorizadas na região do evento.

“Para nós, será um tanque de combustível no ar, fazendo com que o F-5 possa voar o tempo todo. E o outro grande diferencial é o uso dos equipamentos antidrones, visto o aumento exponencial de voos de drone próximo ao Aeroporto de Belém. Precisamos que a segurança da navegação aérea seja reforçada. Com essas ações, mostramos ao mundo, mais uma vez, que estamos prontos para realizar operações desse nível”, explicou.

Áreas de restrição

As áreas de restrição criadas na região do evento estarão fechadas para aeronaves não autorizadas. Já aquelas com permissão e destino ao local deverão seguir o controle do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), que dividiu o espaço aéreo em diferentes zonas a partir do Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

As zonas foram classificadas como branca (reservada), com raio de 148 km; amarela (restrita), com 111 km; vermelha (proibida), com 8 km; e área de supressão, que cobre 2 km em torno do Hangar. As restrições entrarão em vigor uma hora antes do início das atividades da Cúpula e permanecerão até uma hora após o término, podendo ser ativadas também por ordem do COMAE. Aeronaves que sobrevoarem as zonas branca ou amarela precisarão de autorização prévia do comando.

Decreto

Seguindo o exemplo de grandes eventos internacionais, a operação cumpre o Decreto nº 12.699, de 29 de outubro de 2025, do Governo Federal, que definiu critérios para classificar aeronaves suspeitas ou hostis a fim de garantir a segurança do espaço aéreo nacional.

O decreto autoriza que, em situações extremas, sejam adotadas medidas progressivas de averiguação, intervenção, persuasão e, em último caso, destruição de qualquer aeronave hostil, sob coordenação operacional do COMAE. O decreto vigorará entre os dias 6 e 8 de novembro.

 

