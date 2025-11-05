Semas divulga programação do Pavilhão Pará na COP 30 com mais de 350 atividades

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) lançou o edital com a programação completa das atividades que farão parte do Pavilhão Pará durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém. O espaço, localizado no Parque da Cidade, reunirá mais de 350 eventos, entre painéis, reuniões, exposições e debates sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável.

O Pavilhão Pará será o principal ponto de representatividade do Estado dentro da chamada Green Zone, área destinada à participação da sociedade civil, instituições e governos subnacionais durante a conferência. De acordo com a Semas, a programação foi organizada a partir de um processo seletivo que priorizou propostas alinhadas aos eixos estratégicos do governo estadual para o enfrentamento das mudanças climáticas e a valorização da floresta viva.

VEJA MAIS

O edital divulgado pela secretaria apresenta as datas, horários e locais das atividades, que envolvem desde apresentações técnicas e científicas até diálogos sobre economia verde, biodiversidade e inclusão social. A iniciativa busca integrar diversos setores da sociedade, como governos locais, setor privado, organizações não governamentais, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, juventude, academia e sociedade civil.

Segundo a Semas, o Pavilhão será um espaço de articulação política e técnica, voltado ao lançamento de projetos, divulgação de pesquisas e fortalecimento de redes de cooperação. A expectativa é que o ambiente favoreça a troca de experiências e o debate sobre caminhos para a implementação de compromissos climáticos em nível local e global.

“O Pavilhão Pará é um instrumento estratégico de articulação e de projeção do protagonismo do Estado na agenda climática. A programação foi estruturada para garantir diversidade temática e qualidade técnica, reunindo atores que têm papel decisivo na construção de soluções sustentáveis. Esse será um espaço de diálogo e cooperação voltado à consolidação de parcerias que fortaleçam políticas ambientais e econômicas baseadas na floresta viva”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protázio Romão.

O secretário destacou ainda que o Pará chega à COP 30 preparado para apresentar resultados concretos e discutir estratégias voltadas à transição para uma economia verde, de baixo carbono e socialmente inclusiva.

Entre os eventos selecionados, a Semas promoverá 23 apresentações próprias, com foco em projetos e iniciativas estaduais voltados ao desenvolvimento sustentável. Essas atividades abordarão temas como manejo florestal, bioeconomia, restauração de áreas degradadas e ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

Com a programação do Pavilhão Pará, o governo estadual busca reforçar o papel do Estado como referência nacional nas políticas de sustentabilidade e conservação da Amazônia. A expectativa é de que o espaço contribua para ampliar o diálogo entre diferentes setores e fortalecer a imagem do Pará como protagonista na agenda ambiental global.

A programação completa do Pavilhão Pará está disponível no site oficial da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia