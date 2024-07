Belém recebe evento que discute empreendedorismo sustentável na Amazônia

Belém receberá mais uma série de eventos em preparação para a COP30, que acontece em 2025. Em agosto, será a vez do Bioeconomy Amazon Summit (BAS), evento que busca fomentar o empreendedorismo na Amazônia.

O BNDES Garagem, programa de aceleração de negócios de impacto socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e a aceleradora Quintessa, parceira executora da iniciativa, vão abrir, durante o evento, pré-inscrições exclusivamente para negócios da região Norte que desejem participar do próximo ciclo de aceleração do programa.

O BNDES Garagem, que está na sua terceira edição, já apoiou mais de 200 negócios e tem previsão de acelerar outros 400 até 2028. Ao longo do próximo ano, 100 empreendedores serão acelerados de maneira gratuita: 50 em estágio inicial e 50 em estágio de tração.

Na programação, serão reunidas cerca de 80 startups da região e 60 delas serão impulsionadas. O Bioeconomy Amazon Summit (BAS) é organizado pelo Pacto Global da ONU - Rede Brasil e a gestora de venture capital KPTL.

Na programação serão realizadas discussões sobre a inovação na Amazônia em relação às mudanças climáticas globais e como essa inovação pode ser impulsionada por investidores, corporações e órgãos governamentais. A programação e as inscrições podem ser conferidas no site do evento.

A primeira edição do Bioeconomy Amazon Summit (BAS) acontece no dia 1º de agosto, das 9h às 18h, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, e contará com a presença de mais de 600 pessoas, entre altas lideranças dos setores público e privado, representantes de organizações, empreendedores, investidores e sociedade civil.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)