Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ativista vai do Rio de Janeiro a Belém de bicicleta para a COP 30 a partir deste domingo (21)

Trajeto de 50 dias terá paradas em escolas afetadas por tragédias ambientais

O Liberal
fonte

Leandro Costa, geógrafo e ativista (Divulgação)

O geógrafo e ativista Leandro Costa decidiu chamar atenção a agenda climática e ambiental pautada na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a partir de uma pedalada de 3,5 mil quilômetros. O trajeto deve durar em média 50 dias e sai do Rio de Janeiro (RJ) à cidade de Belém, que sedia o encontro mundial de 10 a 21 de novembro deste ano. A iniciativa foi batizada de “ECO 92 a COP 30” e iniciou na tarde deste domingo (21), por volta das 14h, com saída do Leblon em direção a Magé e depois para Petrópolis.

De acordo com Leandro, o objetivo é chamar atenção ao tema, ao evento e levar as discussões sobre meio ambiente e crise climática por onde ele passar. Isso porque o percurso estipulado por ele inclui paradas em escolas, situadas em algumas cidades que já enfrentaram desastres ambientais, a exemplo de Petrópolis (RJ), com registros de inundações e deslizamentos, e Brumadinho (MG), atingida pelo rompimento de uma barragem. Serão 45 municípios percorridos no total.

O geógrafo e ativista Leandro Costa decidiu chamar atenção a agenda climática e ambiental pautada na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a partir de uma pedalada de 3,5 mil quilômetros. O trajeto deve durar em média 50 dias e sai do Rio de Janeiro (RJ) à cidade de Belém, que sedia o encontro mundial de 10 a 21 de novembro deste ano. A iniciativa foi batizada de “ECO 92 a COP 30” e iniciou na tarde deste domingo (21), por volta das 14h, com saída do Leblon em direção a Magé e depois para Petrópolis.

De acordo com Leandro, o objetivo é chamar atenção ao tema, ao evento e levar as discussões sobre meio ambiente e crise climática por onde ele passar. Isso porque o percurso estipulado por ele inclui paradas em escolas, situadas em algumas cidades que já enfrentaram desastres ambientais, a exemplo de Petrópolis (RJ), com registros de inundações e deslizamentos, e Brumadinho (MG), atingida pelo rompimento de uma barragem. Serão 45 municípios percorridos no total.

“Quem não pode ir para Belém, pode trazer a COP para o seu local, para o seu território. Então esse é o estímulo, esse é o incentivo principal que eu vou fazer, trazer a COP para o território deles e trabalhar isso dentro da região deles”, defende.

A ideia é simples: impulsionar o discurso da COP 30 através da educação ambiental. Segundo ele, com o trajeto e os debates em cada parada, é possível trazer o tema para perto de outros territórios e regiões. A iniciativa surge do seu questionamento sobre o impacto que se pode casuar em níveis maiores, quando se acessa novos lugares.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) COP 30 pode marcar virada histórica da bioeconomia paraense]]

image COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia
Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

image Hospitais estaduais do Pará integram plano estratégico de saúde para a COP30
Rede pública e complementar garante atendimento ágil e seguro a todos os participantes do evento

“Falei: ‘Se eu causo esse impacto numa simples pedalada de final de semana, qual o impacto que eu posso causar levando isso, saindo do Rio de Janeiro, fazendo essa conexão da Eco 92 com a COP 30, parar num colégio, falar: "Ó, eu tô saindo aqui do Rio de Janeiro, tô chegando aqui na cidade de vocês, vim de lá pedalando’? Isso vai ficar muito mais marcado nos lugares que eu passar”, relatou em entrevista ao G1.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

pedalada do rio a belém
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda