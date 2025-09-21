Ativista vai do Rio de Janeiro a Belém de bicicleta para a COP 30 a partir deste domingo (21)

O geógrafo e ativista Leandro Costa decidiu chamar atenção a agenda climática e ambiental pautada na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a partir de uma pedalada de 3,5 mil quilômetros. O trajeto deve durar em média 50 dias e sai do Rio de Janeiro (RJ) à cidade de Belém, que sedia o encontro mundial de 10 a 21 de novembro deste ano. A iniciativa foi batizada de “ECO 92 a COP 30” e iniciou na tarde deste domingo (21), por volta das 14h, com saída do Leblon em direção a Magé e depois para Petrópolis.

De acordo com Leandro, o objetivo é chamar atenção ao tema, ao evento e levar as discussões sobre meio ambiente e crise climática por onde ele passar. Isso porque o percurso estipulado por ele inclui paradas em escolas, situadas em algumas cidades que já enfrentaram desastres ambientais, a exemplo de Petrópolis (RJ), com registros de inundações e deslizamentos, e Brumadinho (MG), atingida pelo rompimento de uma barragem. Serão 45 municípios percorridos no total.

“Quem não pode ir para Belém, pode trazer a COP para o seu local, para o seu território. Então esse é o estímulo, esse é o incentivo principal que eu vou fazer, trazer a COP para o território deles e trabalhar isso dentro da região deles”, defende.

A ideia é simples: impulsionar o discurso da COP 30 através da educação ambiental. Segundo ele, com o trajeto e os debates em cada parada, é possível trazer o tema para perto de outros territórios e regiões. A iniciativa surge do seu questionamento sobre o impacto que se pode casuar em níveis maiores, quando se acessa novos lugares.

“Falei: ‘Se eu causo esse impacto numa simples pedalada de final de semana, qual o impacto que eu posso causar levando isso, saindo do Rio de Janeiro, fazendo essa conexão da Eco 92 com a COP 30, parar num colégio, falar: "Ó, eu tô saindo aqui do Rio de Janeiro, tô chegando aqui na cidade de vocês, vim de lá pedalando’? Isso vai ficar muito mais marcado nos lugares que eu passar”, relatou em entrevista ao G1.