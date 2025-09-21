Hospitais estaduais do Pará integram plano estratégico de saúde para a COP30

Para garantir atendimento hospitalar ágil e seguro durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) elaborou um plano estratégico de ação em parceria com o Ministério da Saúde. O planejamento vai desde a instalação de postos de pronto atendimento no espaço da conferência até a definição de hospitais estaduais de referência para casos clínicos e emergências de maior complexidade.

A secretária de Saúde do Pará, Ivete Gadelha, destacou a preparação do estado e a importância da articulação da rede. “Com a integração entre hospitais estaduais, municipais e unidades complementares, estamos preparados para responder rapidamente a diferentes demandas de saúde durante a COP30. Essa estrutura demonstra o cuidado do Governo do Pará em manter a segurança e a qualidade assistencial, assegurando que o evento ocorra com tranquilidade para todos.”

VEJA MAIS

Rede estadual de referência

Sete hospitais estaduais foram selecionados para integrar o plano.

* Hospital da Mulher do Pará (HMPA)

* Hospital Jean Bitar (HJB)

* Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)

* Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS)

* Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV)

* Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA)

* Pronto Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM)

Todas as unidades estão preparadas para atender desde urgências clínicas até casos de média e alta complexidade, garantindo acesso a serviços de saúde de qualidade tanto para os participantes quanto para a população local durante a conferência.

A diretora-geral do Hospital da Mulher, Nelma Machado, ressaltou o compromisso da unidade. "A unidade está preparada para garantir assistência segura às mulheres, com planos de ação revisados, protocolos de emergência definidos e integração com a rede estadual de saúde. Reafirmamos nosso perfil de atendimento, especialmente nos casos de urgência e emergência ginecológica e na assistência a vítimas de violência sexual e doméstica."

Aline Oliveira, diretora do HRAS, ressaltou a importância do hospital no apoio à COP30. “Vamos fazer o que já fazemos: oferecer assistência com segurança, qualidade e compromisso, reforçando o papel da unidade no cuidado à população e aos visitantes que virão para este evento histórico no Pará". O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos possui certificação Acreditado – ONA1, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), um dos mais importantes reconhecimentos de qualidade na saúde no Brasil. "Nossa atuação é extremamente importante para os paraenses e foi reconhecida pela organização da COP30 e do Ministério da Saúde. Estamos prontos para este momento."

Rede municipal complementa atendimento emergencial

Além da rede estadual, o evento conta com a rede municipal de urgência e emergência na Região Metropolitana de Belém.

A secretária adjunta de Políticas Públicas da Sespa, Heloísa Guimarães, destaca que todas as equipes estão treinadas e organizadas para garantir atendimento eficiente e seguro. “Na Sespa, temos a alegria de integrar, junto com o Ministério da Saúde, o atendimento a todos os participantes da COP, com a responsabilidade que essa missão exige”, garante.

Protocolo de atendimento durante a COP30

O atendimento seguirá um fluxo definido e testado em grandes eventos internacionais. Os Postos de Atendimento Médico (PAM) instalados nos locais da conferência funcionarão como pontos de triagem e primeiros cuidados. Casos de maior complexidade serão encaminhados de ambulância aos hospitais de referência, conforme gravidade e perfil clínico.

A Central de Regulação determinará a unidade mais adequada para cada situação, considerando especialidades médicas, complexidade e proximidade. Esse sistema garante resposta rápida a diferentes demandas, assegurando atendimento seguro e organizado.

Atendimento a chefes de Estado

Delegações oficiais e líderes internacionais receberão atendimento em unidades privadas de referência, como os hospitais Porto Dias e Adventista de Belém, preparados para casos de alta complexidade. Essas unidades já possuem infraestrutura completa e experiência no atendimento a pacientes internacionais, garantindo sigilo, conforto e atendimento de excelência.

Com essa estrutura integrada, o Governo do Pará visa garantir atenção integral à saúde de todos os participantes e visitantes. A rede hospitalar estadual, em conjunto com unidades municipais e privadas, assegura cobertura ampla, resposta rápida a emergências e manutenção da qualidade assistencial, reforçando a segurança e o cuidado em saúde durante o maior evento climático do mundo.