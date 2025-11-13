Apps para a COP 30: guia via WhatsApp e app de transporte facilitam circulação em Belém

Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, os participantes contam com aplicativos desenvolvidos especialmente para o evento. As ferramentas têm o objetivo de facilitar o deslocamento, organizar o acesso aos espaços oficiais e orientar visitantes pela cidade, que recebe milhares de pessoas de diferentes países até o fim de novembro.

Entre os aplicativos criados para o evento está o COP30 – App do Passageiro, que concentra informações sobre o sistema de transporte oficial da conferência. O aplicativo mostra em tempo real a localização dos ônibus credenciados, permite consultar horários, planejar rotas e encontrar as paradas mais próximas.

A ferramenta foi desenvolvida para os participantes credenciados do evento e está disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store. Basta procurar por “COP30 App do Passageiro” e fazer o download. O sistema opera apenas dentro das áreas habilitadas para o evento, conhecidas como Zonas Azul e Verde, onde circulam os ônibus oficiais.

De acordo com a organização da conferência, os veículos que aparecem no aplicativo fazem parte de uma frota com ônibus elétricos e modelos a diesel de baixa emissão, que circulam 24 horas por dia conectando hotéis, pontos de apoio e os locais das negociações climáticas. A proposta é reduzir o impacto ambiental do transporte e garantir segurança e pontualidade aos deslocamentos.

Na rotina de quem trabalha na conferência

A barista Ranielle Bezerra está trabalhando na conferência. Ela conta que começou a usar o aplicativo logo nos primeiros dias de trabalho na conferência. Ela revela que a principal funcionalidade para sua rotina na conferência tem sido a localização das rotas do transporte circular da conferência.

“Nos primeiros dias foi um pouco mais difícil, mas depois ficou bem mais fácil. O pessoal aqui fora também ajuda bastante, indica qual ônibus pegar, e com o aplicativo eu consegui chegar em casa direitinho”, diz Ranielle.

Ela destacou que achou interessante a plataforma mostrar o caminho que os transportes percorrem: “Achei isso muito legal! A gente consegue traçar uma rota de acordo com o aplicativo, que é bem didático”, concluiu.

Guia turístico na palma da mão

Outra plataforma móbile disponível para os visitantes da capital paraense é o What’s UP, Belém?, um guia turístico digital criado pela Embratur especialmente para orientar visitantes durante a conferência. A ferramenta funciona diretamente pelo WhatsApp e utiliza inteligência artificial para fornecer informações em tempo real sobre logística, transporte, segurança, cultura, gastronomia e turismo sustentável.

Desenvolvido pelo EmbraturLAB, em parceria com a startup SmartTalks.ai, a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), o sistema conta com um agente conversacional multilíngue, capaz de atender visitantes em diferentes idiomas. O acesso é simples: basta escanear um QR Code disponível em totens, Centros de Atendimento ao Turista (CATs) e pontos de hospitalidade instalados pela cidade.

O guia atua como o canal oficial de informações turísticas durante o evento, substituindo a necessidade de baixar novos aplicativos. Além de orientar o público, a ferramenta também permite que a Embratur colete dados sobre o perfil e as principais demandas dos visitantes, com o objetivo de aprimorar políticas públicas e estratégias de promoção turística.

A base de informações foi construída a partir de um levantamento conduzido pela UFPA, que mapeou atrativos culturais, serviços e equipamentos turísticos de Belém. Esse trabalho buscou garantir que o conteúdo oferecido pela assistente digital fosse atualizado, georreferenciado e representativo da diversidade local.

O sistema também foi desenvolvido com filtros de acessibilidade e critérios ESG, permitindo consultas específicas — como a indicação de restaurantes acessíveis para cadeirantes ou com práticas ambientais sustentáveis próximas à área da conferência.