Negociações estão avançando em ritmo acelerado, diz Ana Toni, da ONU

Estadão Conteúdo

As negociações diplomáticas têm avançado "em ritmo acelerado", segundo a CEO da Cúpula das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, Ana Toni. A executiva falou sobre o andamento dos diálogos durante a coletiva de imprensa diária de balanço da COP30, nesta quarta-feira, 12.

"Na área da Ação para o Empoderamento Climático, que tem tudo a ver com os temas da agenda, negociações foram concluídas", disse. "Isso que mostra, neste terceiro dia, que as negociações estão avançando em um ritmo muito acelerado", acrescentou Ana Toni.

Diante desse cenário, Ana Toni avalia que os envolvidos já estão em "condições de concluir" algumas das negociações em andamento. Entre as pautas na mesa, citou como exemplo a agenda de Green Digital Action (GDA), assim como a adoção de indicadores. "O trabalho está seguindo", reforçou.

A CEO da COP30 atualizou ainda o número de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) entregues até o momento. O total subiu de 112 na véspera para 113 nesta quarta. "A cada dia temos novas contribuições chegando", reforçou.

Palavras-chave

COP30/BELÉM/NEGOCIAÇÕES/DIPLOMACIA/MUDANÇAS CLIMÁTICAS
