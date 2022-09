Veja como se inscrever no concurso público para Procurador da República; prazos e salário

Estão abertas as inscrições para o 30º Concurso Público para Procurador da República. Foram disponibilizadas 13 vagas, que serão distribuídas em oito estados brasileiros. Das vagas ofertadas, 10% são para pessoas com deficiência, 20% a pessoas negras e 5% a pessoas indígenas.

O cadastro no certame pode ser feito, exclusivamente, pela internet. A remuneração inicial é de R$ 33.689,11. A taxa de inscrição do concurso será de R$ 250. Pedidos de isenção da taxa devem ser formulados até 15 dias antes do término das inscrições. Confira, abaixo, como se inscrever, prazos e os estados que vão aplicar o concurso.

VEJA MAIS

Como se inscrever para o concurso público para Procurador da República?

Para concorrer a uma vaga de Procurador da República, os interessados podem se inscrever no site do Ministério Público Federal (MPF). Em seguida, é preciso:

Ir até aba “concursos”;

Clicar “30º Concurso Público”;

selecionar a aba “inscrição”;

Preencher as etapas do cadastro e gerar login e senha, no sistema do MPF;

Acesse a conta pessoal, preenchas as etapas seguintes de inscrição e gere o boleto de pagamento do certame.

Como pedir isenção para o concurso público para Procurador da República?

Para isenção, o candidato deve:

Comprovar que não tem condições para arcar com o valor;

Ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ser doador de medula óssea, comprovadamente, em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.

Quais os estados contemplados com o concurso público para Procurador da República?

Das 13 vagas disponibilizadas pelo certame, as oportunidades serão destinadas aos seguintes estados:

Acre - Procuradoria da República em Cruzeiro do Sul (1);

- Procuradoria da República em Cruzeiro do Sul (1); Espírito Santo - Procuradoria da República Espírito Santo (1);

- Procuradoria da República Espírito Santo (1); Goiás - Procuradoria da República em Rio Verde (1);

Procuradoria da República em Rio Verde (1); Paraíba - Procuradoria da República em Campina Grande (1);

Procuradoria da República em Campina Grande (1); Pernambuco - Procuradoria da República em Pernambuco (1);

- Procuradoria da República em Pernambuco (1); Rio de Janeiro - Procuradoria da República do Rio de Janeiro (1);

- Procuradoria da República do Rio de Janeiro (1); Rio de Janeiro - Procuradoria da República de Petrópolis (1);

Procuradoria da República de Petrópolis (1); Rio de Janeiro - Procuradoria da República de São João de Meriti (1);

- Procuradoria da República de São João de Meriti (1); Santa Catarina - Procuradoria da República de Joinville (1);

Procuradoria da República de Joinville (1); São Paulo - Procuradoria da República de São Paulo (1);

- Procuradoria da República de São Paulo (1); São Paulo - Procuradoria da República de Campinas (1);

Procuradoria da República de Campinas (1); São Paulo - Procuradoria da República de São João da Boa Vista (1).

Confira o calendário para o concurso público para Procurador da República:

Prazo da Inscrição Preliminar - 20/09 a 19/10/2022

Data da Prova Objetiva Preliminar - 27/11/ 2022;

Data da Prova Subjetiva - 11 a 14/03/2023;

Prazo da Inscrição Definitiva – 19/06/2023;

Prova Oral - 03 a 07/07/2023;

Homologação - 16/08/2023.