Ufra abre edital com 36 vagas para contratação de professores

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) divulgou um edital de processo seletivo com vagas temporárias para contratar 36 professores para o magistério superior. Os novos docentes receberão salários entre R$ 2.459,95 e R$ 5.831,21. Segundo o documento, os candidatos precisam ter graduação na área de atuação, além de especialização, mestrado ou doutorado para algumas disciplinas.

As vagas disponibilizadas são para lotação nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

Vagas:

As chances são para as áreas de:

- Recursos Florestais e Engenharia Florestal (1);

- Geotecnia/Matemática (1);

- Informática/Computação (1);

- Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento (1);

- Tecnologia de Pesca (1);

- Clínica e Patologia Cirúrgica (1);

- Administração I (1);

- Contabilidade I (1); Contabilidade II (1); Contabilidade III (1); Contabilidade VI (1);

- Engenharia Ambiental (1);

- Informática (1);

- Legislação (1);

- Banco de Dados e Engenharia de Software (1);

- Biologia Vegetal II (1);

- Instrumentalização e Mensuração Florestal (1);

- Sementes e Viveiros Florestais (1);

- Administração Geral I (1);

- Economia do Agronegócio e Administração Rural (1);

- Bovinocultura de Corte (1);

- Defesa Sanitária Vegetal (1);

- Direito e Legislação (1);

- Gestão (1);

- Engenharia de Produção III (1); Engenharia de Produção V (1);

- Socioeconomia (1);

- Botânica (1);

- Contabilidade (1); Contabilidade Pública (1);

- Educação (1);

- Ensino de Biologia (1);

- Física (1);

- Matemática (1);

- Engenharia Agrícola (1); e

- Letras/Libras (1).

Os selecionados assinarão contrato com validade de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da instituição. As inscrições devem ser realizadas entre 29 de dezembro e 10 de janeiro de 2023, pelo site sigrh.ufra.edu.br. Será cobrada taxa de participação no valor de R$ 120, para as vagas de mestrado/especialização, e R$ 140, para as que exigem doutorado.

A seleção será formada por prova escrita de conhecimentos específicos, prova didática e avaliação curricular, no período de 27 de fevereiro a 2 de março de 2023. Os locais, horários e procedimentos para realização das provas serão divulgados na data provável do dia 06 de fevereiro, no site UFRA (concursopublico.ufra.edu.br).

