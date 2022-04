Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região confirma concurso público neste ano

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), que abrange os Estados do Pará e Amapá, informou, nesta segunda-feira (23), que o concurso público para o provimento de quadro de pessoal foi autorizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Segundo o informe publicado nas redes sociais do órgão, os certames devem acontecer ainda neste ano de 2022. Os próximos atos relativos à realização do concurso serão informados pelo TRT8.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)