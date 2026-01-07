Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Concurso TJPA: Prazo final para inscrição de juiz é nesta quinta-feira (8); saiba mais

Prova objetiva do certame será aplicada no mês de março de 2026

O Liberal
fonte

As ações visam dar celeridade aos processos familiares (Reprodução / TJPA)

Terminam nesta quinta-feira, 8, às 16h, as inscrições para o concurso de juiz de Direito substituto do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O certame oferece 30 vagas imediatas e também formação de cadastro de reserva.

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 35.877,26. Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora. As inscrições foram abertas em 8 de dezembro de 2025.

O edital do concurso do TJPA prevê cinco etapas avaliativas. A primeira fase, a prova objetiva, está agendada para 22 de março de 2026, com aplicação em Belém. Em seguida, as provas escritas, que incluem uma discursiva e duas sentenças (cível e criminal), serão realizadas nos dias 7 e 8 de junho de 2026.

As etapas posteriores abrangem sindicância de vida pregressa, avaliações psicológica e médica, prova oral e análise de títulos. Este processo visa selecionar os melhores candidatos para as vagas disponíveis.

Requisitos e Taxas

Para concorrer, é exigida habilitação no Exame Nacional da Magistratura (Enam), expedido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Este documento deve ser anexado durante o processo de inscrição.

A taxa de inscrição é de R$ 358. Houve a oportunidade de solicitar isenção entre os dias 8 e 10 de dezembro para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e pessoas com deficiência.

Distribuição de Vagas e Carreira

As 30 vagas imediatas são distribuídas de acordo com as regras de inclusão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

  • 18 vagas para ampla concorrência;
  • 2 vagas para pessoas com deficiência;
  • 8 vagas para candidatos negros;
  • 1 vaga para indígenas;
  • 1 vaga para quilombolas.

Os candidatos aprovados assumirão o cargo de juízes substitutos. Atualmente, o tribunal possui 50 vacâncias para esta posição.

O que é preciso para ser juiz?

Além da habilitação no Enam, os requisitos para participar do concurso TJPA incluem:

  • Bacharelado em Direito;
  • Três anos de atividade jurídica comprovada após a graduação;
  • Idoneidade moral;
  • Quitação eleitoral e militar (se aplicável);
  • Aptidão física e mental.

O edital especifica as modalidades de comprovação da atividade jurídica, como advocacia, magistério superior, mediação, conciliação e pós-graduação iniciada antes da Resolução 75/2009 do CNJ.

Estrutura da Prova Objetiva

A prova objetiva, primeira fase do certame, será composta por 100 questões, divididas em três blocos de disciplinas. A grade inclui Direito Civil, Penal, Constitucional, Administrativo, Empresarial, Tributário, Ambiental, Eleitoral, além de direitos humanos e formação humanística.

Para ser habilitado, o candidato precisa alcançar um mínimo de acertos em cada bloco e obter um total de 60 acertos na prova.

Demais Etapas

As provas escritas, que ocorrerão em dois dias, permitirão a consulta a legislação não comentada. Após a aprovação nesta fase, os candidatos deverão solicitar a inscrição definitiva.

A inscrição definitiva é um passo anterior à investigação social e aos exames de saúde. A prova oral terá um tempo de 15 minutos para cada candidato, com temas sorteados no momento.

A última etapa será a avaliação de títulos, que pontuará pós-graduação, atuação profissional, publicações, participação em bancas examinadoras e experiência em atividades jurídicas. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

concurso público

concursos tjpa

concurso 2026
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS

Sespa abre Processo Seletivo com 42 vagas temporárias e salários de até R$ 4,3 mil

Seleção oferece oportunidades para nível superior e técnico na Região Metropolitana de Belém

29.12.25 19h39

Oportunidades

Concursos na área da segurança pública oferecem salários de até R$ 26,9 mil no país

Há oportunidades em fase avançada em todo o país, incluindo três certames previstos no Pará, com vagas para níveis médio e superior

05.01.26 7h15

Concurso SEFA

Edital do concurso da Sefa é publicado com 286 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fadesp

23.12.25 10h24

SERVIÇO PÚBLICO

Câmara dos Deputados abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 30,8 mil

Edital prevê oportunidades para Analista e Técnico Legislativo; provas serão aplicadas em março, em todas as capitais do país

06.01.26 10h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda