Técnico em Indigenismo é o cargo mais disputado do "Enem dos Concursos"; salário inicial R$ 6,9 mil

Com mais de 323 mil candidatos inscritos para o total de 152 vagas, o cargo mais concorrido do "Enem dos Concursos" é o de técnico em indigenismo na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A vaga é de nível médio, com salário inicial de R$ 6,9 mil.

VEJA MAIS

Para o nível superior, o mais concorrido é o cargo de auditor-fiscal do trabalho (AFT), do Ministério do Trabalho, com 315.899 pessoas inscritas para disputar as 900 vagas disponíveis, o que equivale a 351 candidatos por vaga. O salário é o maior do concurso, com remuneração inicial de R$ 22,9 mil.

Com um total de 701.029 candidatos, o bloco temático de nível médio foi o que mais recebeu inscrições, dentre as oito opções. Já entre os os blocos de nível superior, o 7º (de Gestão Governamental e Administração Pública), é o que tem mais candidatos: 429.370

Na lista dos 20 cargos com mais inscritos, o primeiro lugar é o de analista administrativo da Previc, no bloco 7. São apenas 9 vagas para 230.545 inscritos, ou seja, 25.616 candidatos por vaga. O salário é de R$ 12,9 mil.

Maior concurso do Brasil

De acordo com o Governo Federal, esse é o maior concurso público da história do país em número de inscrições. Ao todo, mais de de 2,65 milhões de pessoas chegaram a se inscrever. Porém, cerca de 512 mil não realizaram o pagamento da taxa de confirmação.

Assim, 2,1 milhões de candidatos poderão, de fato, fazer as provas, considerando os inscritos pagantes e que conseguiram a isenção da taxa. Eles vão concorrer às 6.640 vagas ofertadas, em 21 órgãos do governo federal.

Do total de 2.144.435 candidatos, 56% são mulheres e 44%, homens. Na divisão por renda, a maioria dos candidatos ganha entre R$ 2.825 e R$ 4.236 (cerca de três salários mínimos).

São Paulo é o estado com maior número de inscritos, seguido do Rio de Janeiro e Distrito Federal. Candidatos de 5.555 municípios diferentes vão participar do exame, segundo o governo.