Sespa abre PSS para cargos de nível superior com salários de até R$ 4.696; veja para quais funções

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) abre inscrição para Processo Seletivo com 48 vagas temporárias para profissionais de nível superior para atuação no Nível Central, 1º Centro Regional de Saúde e Unidades Vinculas (Região Metropolitana) e 7º Centro Regional de Saúde (Belém).

As vagas são para os cargos de Contador, Economista, Enfermeiro, Farmacêutico Bioquímico, Odontólogo, Psicólogo e Médico (em várias especialidades).

As inscrições podem ser realizadas, de forma gratuita, exclusivamente pela internet através do site da Sipros, no horário de 08h00min do dia 01 de março de 2023 às 23h59min do dia 03 de março de 2023.

A jornada de trabalho será de 06 horas diárias, totalizando 30 horas semanais com remuneração de R$ 4.104,35 (para cargos de Contador e Economista) e R$ 4.696,37 (para os cargos da área da saúde) já incluindo gratificação e auxílio alimentação.

Para particiar, os candidatos precisam ter diploma de graduação de nível superior no cargo pretendido e experiência mínima de um ano na função escolhida.

Os candidatos serão selecionados através das seguintes fases: Inscrição (de caráter habilitatório); Análise Documental e Curricular (de caráter eliminatório e classificatório); e Entrevista (de caráter eliminatório e classificatório).

O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 17 de março de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).