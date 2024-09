Sespa abre processo seletivo com salários de até R$ 5,1 mil; veja como se inscrever

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) abriu o processo seletivo para contratações em caráter temporário de servidores para cargos de nível superior para o Laboratório Central (LACEN) e Unidades de Referência Especializadas. As inscrições vão abrir a meia-noite da próxima quinta-feira (26.09) e seguem até as 23h59 de sexta (27.09), exclusivamente no portal do SIPROS.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO AQUI

Requisitos dos candidatos

Serão oferecidas cinco vagas para diferentes funções, incluindo Farmacêutico Bioquímico (Citologia e Biologia Molecular) e Médicos (Dermatologista, Patologista e Reumatologista). A remuneração base é R$ 2.053,54, mas os contratados também têm direito a gratificação de escolaridade (80%) e auxílio-alimentação, somando R$ 5,1 mil de salário.

Conforme o edital, os candidatos devem ser brasileiros, ter pelo menos 18 anos, estar em dia com obrigações eleitorais e militares, e não ter condenações criminais. Além disso, devem possuir formação e registro no conselho de classe correspondente à função.

Os candidatos vão passar por duas etapas: analise documental e curricular e entrevista que avaliará aspectos como comunicação e capacidade de trabalho em equipe. O PSS terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais seis.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)