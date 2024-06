Semas lança PSS para diversas áreas em Belém e interior do Pará; saiba quando e como se inscrever

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) publicou nesta terça-feira (18/06) o edital n.º 02/2024 para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado à contratação temporária de profissionais para diversas funções. No total, serão ofertadas 69 vagas distribuídas em Belém e nos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental (NURE) nos municípios de Itaituba, Paragominas e Redenção.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

As vagas ofertadas são para as funções de Técnico em Gestão de Meio Ambiente (voltado para profissionais com formação em Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, Agronomia, Geologia, Oceanografia e Direito) com remuneração de R$ 3.104,35, além de benefícios; Técnico em Gestão Pública (para candidatos formados em Ciências Contábeis) com remuneração de R$ 3.104,35 mais benefícios; e para Assistente Administrativo, com vencimento base de R$ 1.320 mais benefícios.

VEJA MAIS

As inscrições serão abertas às 00h01min desta quarta-feira (19/06) e se encerram às 23h59min do dia 21 de junho de 2024. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, na seção do Processo Seletivo SEMAS. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O processo seletivo será dividido em três fases: inscrição, análise documental e curricular, e entrevista pessoal. A análise documental e curricular tem caráter eliminatório e classificatório. Já a entrevista pessoal exigirá a apresentação dos documentos anexados durante a inscrição e será decisiva para a seleção final, garantindo transparência e igualdade de oportunidades.