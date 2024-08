Segup vai coordenar segurança em 17 cidades do Pará durante Concurso Unificado Nacional

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), vão coordenar as ações de segurança para a realização das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O exame vai ocorrer neste domingo (18) em todo o Brasil.

Aproximadamente 2 mil agentes de segurança pública, entre efetivo locais e reforço, estão mobilizados para as ações de distribuição das provas e durante o exame que será aplicado em 17 municípios paraenses.

Com 2,1 milhões de candidatos no Brasil, o Pará ocupa a 6ª posição com o maior número de inscritos entre todos os estados. São 118.876 candidatos que vão realizar as provas em 284 estabelecimentos de ensino em 17 municípios paraenses.

Cidades vão ter centros de comando na segurança

As atividades de segurança começam a partir das 6h30 com a ativação dos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais. Eles vão garantir o acompanhamento desde o início da escolta das provas feita pela Polícia Militar até os locais onde serão aplicadas.

Doze municípios vão contar com os Centros. São eles: Abaetetuba, Capanema, Paragominas, Breves, Tucuruí, Marabá, Altamira, Santarém, Redenção, Tucumã, Itaituba e Parauapebas.

Assim como na capital, os 12 centros nos outros municípios do Pará, vão ter representantes das forças de segurança das esferas estaduais, municipais e federais, bem como dos órgãos envolvidos diretamente na realização da prova.

Câmeras também vão ser usadas

Mais de 350 câmeras de monitoramento eletrônico, instaladas na Região Metropolitana de Belém (RMB), vão ser monitoradas, especialmente, nos locais de provas. No total, quase mil câmeras vão ser utilizadas em todo o Pará.

As ações de segurança só vão ser finalizadas quando todos os malotes com as provas forem lacrados e redirecionados para a central. Lá, vão ser armazenados, para então serem enviados para o Estado onde serão corrigidos.