Seel abrirá PSS para contratação de profissionais de educação física; saiba como se inscrever

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) estará Processo Seletivo Simplificado (PSS) aberto a partir do dia 7 de março para preenchimento de 13 vagas em funções temporárias de professores de Educação Física mais cadastro de reserva nas Usinas da Paz localizadas nos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet, através do site do Sipros, entre os dias 07 de março de 2022 ao dia 08 de março de 2022. A remuneração será de R$ 1.560,76, acrescido de 80% de gratificação de escolaridade e demais vantagens.

O PSS compreenderá as seguintes fases: Inscrição e Homologação, de caráter habilitatório e eliminatório; análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório e entrevista pessoal de caráter eliminatório e classificatório.

Para participar do PSS, os candidatos deverão possuir diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso de graduação de bacharelado ou licenciatura em Educação Física, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e experiencia nas modalidades para o qual pretende se candidatar.

Confira as vagas ofertadas:

Usina Jardim Ipiranga - Parauapebas

Técnico Em Gestão De Esporte (Futsal, Basquetebol, Voleibol E Handebol) – 01 Vaga + 02 Cadastro De Reserva

Técnico Em Gestão De Esporte (Karatê) – 01 Vaga + 02 Cadastro De Reserva

Técnico Em Gestão De Esporte (Dança) - 01 Vaga + 02 Cadastro De Reserva

Usina Ouro Preto – Canaã Dos Carajás

Técnico Em Gestão De Esporte (Natação E Hidroginástica) - 01 Vaga + 02 Cadastro De Reserva

Técnico Em Gestão De Esporte ( Voleibol) - 01 Vaga + 02 Cadastro De Reserva

Técnico Em Gestão De Esporte (Judô) - 01 Vaga + 02 Cadastro De Reserva

Técnico Em Gestão De Esporte (Karatê) - 01 Vaga + 02 Cadastro De Reserva

Técnico Em Gestão De Esporte (Dança) - 01 Vaga + 02 Cadastro De Reserva

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)