Secult, Seac e hospitais públicos do Pará ofertam vagas de trabalho para todos os níveis

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC) estão com inscrições abertas para processos seletivos que, juntos, oferecem quase 30 vagas em todo o Estado para profissionais de vários níveis de escolaridade. As inscrições para as seleções devem ser feitas pelo site www.sipros.pa.gov.br, de forma gratuita, com atenção para o prazo de cada PSS.

Para a seleção da Secult, os candidatos devem se inscrever até amanhã. São disponibilizadas cinco vagas divididas para os cargos de assistente administrativo, técnico em gestão cultural (museólogo) e técnico em gestão de informática, para lotação nos municípios de Belém e Cachoeira do Arari, no Marajó. A remuneração oferecida varia entre R$ 1.100 e R$ 1.560,76, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. O PSS contará com as etapas de inscrição, análise documental e entrevista. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 11 de março.

Para os interessados em concorrer às vagas da Seac, as inscrições começam amanhã e terminam nesta quarta, dia 16. São ofertadas 22 vagas e mais formação de cadastro reserva de profissionais com todos os níveis de escolaridade. A lotação dos cargos são para os municípios de Marituba e Canaã dos Carajás. As oportunidades são para motorista, assistente de informática, assistente administrativo, técnico em gestão cultural, técnico em gestão de esportes, técnico em gestão pública e técnico em gestão de informática. As remunerações variam entre R$ 1.100 e R$ 1.560,76. O PSS da Seac também será composto de análise curricular e entrevista, ambos de caráter eliminatório.

Hospitais

No Hospital Geral de Tailândia (HGT) também há oportunidades de trabalho disponíveis. As chances são para o cargo de agente de portaria, destinadas, preferencialmente, para Pessoas com Deficiência (PcD). Para concorrer, os interessados devem enviar o currículo até hoje para o e-mail bancodetalentos.hgt@indsh.org.br, com o nome do candidato / Agente de Portaria, preenchido no assunto do e-mail.

O hospital ressalta que a seleção dos candidatos será por meio de uma triagem de currículos conforme os critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para a vaga ofertada. Os candidatos ao cargo devem possuir os seguintes conhecimentos e habilidades para participação no processo seletivo: ensino médio completo; formação comprovada com o curso profissionalizante em agente de portaria; formação comprovada com o curso profissionalizante em vigilância patrimonial; ter boa comunicação e desenvolvimento na fala; noções em informática; desenvoltura com a escrita e leitura; desejável vivência em processos e rotinas de portaria e atendimento ao público; experiência desejável acima de seis meses.

No nordeste paraense, o Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), localizado no município de Capanema, também seleciona candidatos para contratação em várias áreas de atuação, com vagas destinadas para Pessoas com Deficiência (PcD), que tenham o ensino médio completo e, preferencialmente, conhecimentos de informática. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rh1.hrpc@indsh.org.br, com o cargo pretendido no título, até quarta-feira, dia 16 de fevereiro. Os profissionais aprovados pela triagem do setor de Recursos Humanos serão comunicados sobre o dia, hora e local da realização das provas e entrevistas.

(Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)

Serviço:

Seleção Secult

Inscrições: até 15/02, pelo site www.sipros.pa.gov.br,

Taxa: gratuita

Salário: entre R$ 1.100 e R$ 1.560,76

Vagas: 5

Seleção Seac

Inscrições: até 16/02, pelo site www.sipros.pa.gov.br,

Taxa: gratuita

Salário: entre R$ 1.100 e R$ 1.560,76

Vagas: 22

Seleção Hospital Geral de Tailândia

Inscrições: até 14/02, pelo e-mail bancodetalentos.hgt@indsh.org.br

Taxa: gratuita

Salário: não informado

Vagas: não informado

Seleção Hospital Regional Público dos Caetés

Inscrições: até 16/02, pelo e-mail rh1.hrpc@indsh.org.br

Taxa: gratuita

Salário: não informado

Vagas: não informado