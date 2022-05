Secult lança edital para seleção de temporários com Processo Seletivo Simplificado

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) divulgou o edital referente à abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de três vagas temporárias na instituição. As ofertas são para cargos de nível médio e superior de escolaridade, com salários que chegam a R$ 1.724,64.

As inscrições para a seleção começam nesta quinta-feira, dia 12 de maio, e seguem até a próxima segunda-feira, dia 16, pelo site da Sipros, sem cobrança de taxa de participação. O PSS será composto por três etapas de seleção, sendo a primeira referente à inscrição; seguida de análise curricular e documental; e entrevista.

As oportunidades são para as funções de assistente administrativo, que exige certificado de conclusão do ensino médio e oferece remuneração de R$ 1.215,50, mais benefícios. Para os cargos de nível superior, a Secretaria dispõe de vagas para técnico em gestão cultural - arquiteto, que exige graduação em Arquitetura e Urbanismo, e para técnico em gestão pública - contador, que exige graduação no curso de Ciências Contábeis, ambos com salários de R$ 1.724,64, acrescidos de benefícios.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)