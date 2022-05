Prefeitura de Santarém divulga edital com vagas do Processo Seletivo Simplificado da Semap

A Prefeitura de Santarém divulgou, nesta terça-feira (10), o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 001/2022 para contratação temporária e preenchimento de 19 vagas de operador de máquinas pesadas, motorista de veículos pesados e mecânico de máquinas pesadas. Divulgado por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) e com validade durante o período de um ano, podendo o contrato ser prorrogado a critério da administração pública.

As 19 vagas do PSS estão dispostas para os seguintes cargos: 12 para Agente Operacional de Equipamento.e Veículo – Operador de Máquinas Pesadas; uma vaga para Agente Operacional de Equipamento e Veículo– Operador de Máquinas Pesadas/Rolo compactador; cinco vagas para Agente Operacional de Equipamentos– Motorista de Veículos Pesados; uma vaga para Agente Operacional de Equipa mento e VeÍculo– Mecânico Maquinas Pesadas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço: rhsemap@santarem.gov.br. Os horários são de 00h01min do dia 12 de maio, até as 23h59min do dia 20 de maio.