Fundação Carlos Gomes seleciona para vagas de nível médio e superior

A Fundação Carlos Gomes divulgou a abertura do novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de três vagas temporárias para a área de informática, para cargos de nível médio e superior de escolaridade.

VEJA MAIS

As oportunidades são para as funções de assistente de informática e técnico em gestão de informática, com salários que variam de R$ 1.215,50, para as funções de nível médio, e R$ 2.098,75, para o nível superior.

As inscrições começam nesta quinta-feira, dia 12 de maio, e seguem até a sexta-feira, dia 13, pelo site da Sipros, de forma gratuita.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)