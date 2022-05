Emater abre inscrições para vagas remanescentes em Processo Seletivo Simplificado

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) está com inscrições abertas para o preenchimento de 54 vagas de níveis Fundamental, Médio e Superior, com remuneração entre R$ 1.237,80 a R$ 3.900,07, oriundas do Processo Seletivo Simplificado (PSS 01/2022).

Para o PSS 02/2022 estão disponíveis vagas para engenheiro agrônomo (13 vagas) em Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Almeirim, Monte Alegre, Trairão, Placas, Aveiro, Breves, Anajás, Curralinho, Oeiras do Pará, e Portel; administrador (1) para Marituba; analista de sistemas (1) para Marituba; estatístico (1) para Marituba; psicólogo (1) para Marituba; e arquivologista (1) Marituba. Todas de nível superior.

Para nível médio há vagas para técnico em Segurança do Trabalho (1), em Marituba; assistente administrativo (1), em Marituba; operador gráfico (1), em Marituba; e auxiliar administrativo (17) para Itaituba, Monte Alegre, Porto de Moz, Curuçá, São Félix do Xingu, Barcarena, e em Marituba, que dispõe de 9 vagas e mais uma para PCD.

Para o nível fundamental são ofertadas 15 vagas para agente operacional em Conceição do Araguaia (3), Capanema, Castanhal, Breves, Monte Alegre, Santarém, Itaituba, Abaetetuba e Bragança.

As inscrições serão realizadas pelo site www.sipros.pa.gov.br, da 00h de terça-feira (10) às 23h59 de quarta-feira (11).