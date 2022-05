Inscrições para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes se encerram neste mês

O Exército Brasileiro está com inscrições abertas para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx). Os jovens interessados em ingressar no serviço militar devem se inscrever até o dia 23 de maio deste ano, pelo site.

O concurso destina-se para homens e mulheres, com idades entre 17 e 22 anos completados até 31 de dezembro do ano da matrícula. São disponibilizadas mais de 400 vagas para o preenchimento imediato em todo o país. Para efetivar o cadastro, os participantes devem preencher o formulário disponível na plataforma e pagar a taxa de participação estabelecida no valor de R$ 100.

Após a aprovação no concurso, os participantes serão matriculados no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico, com uma bolsa mensal no valor de R$ 1.044.

Durante todo o período de realização do curso, o aluno é considerado militar da ativa. Das 440 vagas previstas no edital, 40 são para mulheres e 20% para pessoas autodeclaradas negras.

Entre os requisitos, é exigido que os candidatos tenham o ensino médio completo, estatura mínima de 1,60 m, para homens, e 1,57 m, para mulheres. Também é estabelecido que os participantes não sejam casados e nem tenham filhos ou dependentes, devido a incompatibilidade com o regime exigido para formação ou graduação.

O certame será composto por verificação de requisitos intelectuais, físicos, psicológicos e documentais. A primeira etapa consiste no exame intelectual com questões sobre português, física, química, redação, matemática, geografia, história e inglês.

Os cadetes do sexo masculino devem escolher entre os cursos de infantaria, artilharia, comunicações, intendência ou material bélico. Já cadetes do sexo feminino podem optar pelo curso de intendência ou material bélico.

