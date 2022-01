SEAP está com processo seletivo para profissionais com nível superior; inscrições vão até amanhã

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP está com processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação temporária para cargos de Técnico em Gestão Penitenciária com graduação Medicina (02) e Medicina com especialização em Psiquiatria (01). As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas nesta quarta (19) e quinta-feira (20), exclusivamente neste site.

Para a função de Técnico em Gestão Penitenciária com graduação Medicina, o requisito é que os candidatos possuam diploma do curso de graduação em Medicina expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. A remuneração será de R$ 1.560,76, com acréscimo de 60 % de GRV, mais 80% de gratificação de escolaridade e mais R$ 732,69 de auxilio alimentação, sempre em isonomia com a referência inicial de Cargo correspondente, da tabela de vencimentos desta Secretaria.

Já para os cargos de Medicina com especialização em Psiquiatria, além do diploma do curso de graduação de nível superior em medicina, o candidato deve ter residência médica na especialidade e/ou título de Especialista, conferido pela Sociedade Específica/AMB e registro no órgão de classe. A remuneração será de R$ 1.560,76, com acréscimo de 60 % de GRV, mais 80 % de gratificação de escolaridade e mais R$ 732,69 de auxilio alimentação, sempre em isonomia com a referência inicial de Cargo correspondente, da tabela de vencimentos desta Secretaria.

A jornada de trabalho para ambos os cargos será de 6h diárias de segunda a sexta feira, totalizando 30h semanais

Confira as etapas do processo seletivo:

Primeira fase: inscrição, de caráter habilitatório;

Segunda fase: análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

Terceira fase: investigação social , de caráter classificatório e eliminatório.