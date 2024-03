Resultado concurso da Sespa: Seplad divulga lista com nome dos aprovados; veja

O resultado final dos aprovados no concurso público C-220, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), foi publicado nesta segunda-feira (4), no Diário Oficial do Estado (DOE).

A seleção foi realizada para prover vagas em cargos de níveis médio e superior. Confira aqui a lista de classificados.

Concurso da Sespa

O certame foi divulgado em meados do ano passado, e as inscrições foram realizadas entre os meses de julho e agosto. Contemplando cargos de vários níveis de escolaridade, o concurso visava ao preenchimento de 315 vagas para funções efetivas e formação de cadastro de reserva.

No nível médio, as chances disponíveis eram de agente administrativo, técnico em enfermagem, técnico em patologia clínica e técnico em radiologia.

Já para quem tem nível superior, as vagas abertas eram para administrador, analista de sistemas, biomédico, contador, economista, enfermeiro, enfermeiro/auditoria, fisioterapeuta e pedagogo.

Ainda no nível superior, também havia chances para médico: cardiologista, cirurgião geral, clínico geral, dermatologista, gastroenterologista, ginecologista e obstetra, ortopedista e traumatologista, otorrinolaringologista, patologista clínico, pediatra, pneumologista, psiquiatra e radiologista.

Para acompanhar todas as informações sobre o concurso, os candidatos devem consultar o editais e comunicados publicados no Diário Oficial, no site da Seplad e no site da Consulplan.