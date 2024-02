Quadrilha é presa por suspeita de fraudar concurso público de Parauapebas

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (9), na operação “Gabarito”, suspeitas de participarem de fraudes no concurso de Parauapebas, ocorrido no final do ano passado. Duas pessoas estão foragidas. As investigações iniciaram após uma mulher ser presa em flagrante com ponto eletrônico durante a aplicação do concurso público para a Prefeitura de Parauapebas realizada em 26 de novembro de 2023.

VEJA MAIS

Dentre as capturas, três pessoas foram detidas em Parauapebas e uma em Marabá, município localizado no sudeste do Pará. Os presos foram identificados como Érica Patrícia dos Anjos Souza, Vilmara dos Santos Conceição, Denilson da Silva Cruz e Cristiane Alencar Pereira, que foi presa em Marabá.

O delegado Gabriel Henrique Alves Costa explicou à imprensa da região como a quadrilha atuava. Por se tratar da primeira fase das investigações, ele adiantou que mais pessoas podem ser presas em breve. A Polícia Civil está fazendo o trabalho técnico, enquanto a questão política, que envolve cancelamento do concurso e realização de novo certamente, é de responsabilidade do ente municipal”, disse.

O delegado explicou que a quadrilha cobrava entre R$ 2 mil e R$ 1 mil para entrada do candidato no “esquema”. O aliciador recebia parte dessa grana e, após aprovação e posse, o candidato faria um empréstimo para pagar o restante. Dependendo do cargo, o dinheiro variava entre R$ 20 mil a R$ 30 mil.

De acordo com a imprensa local, Érica Patrícia é esposa de Rodrigo de Almeida, um dos líderes e mentores da quadrilha. Ele é vice-diretor da Escola Nelson Mandela, em Parauapebas. E continua sendo procurado pela polícia. “Ele é um servidor público, tem mandado de prisão expedido contra si, e deverá se apresentar à Justiça”, pontuou o delegado.

Cristiane Alencar foi detida em casa, na Folha 8, Nova Marabá. Segundo o Correio de Carajás, ela passou em um concurso público como policial penal e assumiu o cargo há cerca de oito meses. A suspeita está grávida, com mais de seis meses, e é esposa de Rafael Lima, envolvido com política em Marabá e que também está foragido.

Já Vilmara e Denilson Cruz são apontados pela PC por atuarem como aliciadores de concurseiros para o esquema fraudulento no certame municipal. Toda investigação do caso foi coordenada pela 20ª Seccional de Polícia Civil, com apoio da Delegacia de Homicídios de Parauapebas e do NAI (Núcleo de Apoio à Investigação de Marabá).

O delegado Gabriel Henrique contou na coletiva de imprensa que Rodrigo e Rafael agiam como mentores intelectuais da fraude do concurso da Prefeitura de Parauapebas. “O modus operandi da quadrilha funcionava assim: após a distribuição dos cadernos de questões, um fiscal de prova, membro da quadrilha, tirava foto da prova e encaminhava para professores responderem às questões de acordo com cada disciplina”, revelou o delegado.

Na ação foram cumpridos também quatro mandados de busca e apreensão domiciliares. Também foram identificados e colhidos outros elementos de interesse à apuração, que permitirão a identificação de demais envolvidos no crime. "Durante o intenso trabalho de investigação, conseguimos identificar os mentores intelectuais, bem como diversas pessoas que se beneficiaram utilizando ponto eletrônico para realização da prova", contou o delegado Vinicius Cardoso, superintendente da PCPA em Marabá.

As investigações continuam e os presos estão à disposição da Justiça. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e aguarda retorno.

Outro lado - Em nota, a Prefeitura de Parauapebas disse que afastará Rodrigo de Almeida das atividades que ele exercia como vice-diretor de uma escola municipal. "Sobre o envolvimento do vice-diretor da escola Nelson Mandela, citado nas investigações da Polícia Civil na fraude do concurso público municipal nº 01/2023, a Prefeitura de Parauapebas esclarece que afastará temporariamente o servidor e abrirá uma sindicância para investigar os fatos e reunir evidências sobre o ocorrido. Assim, com base nos resultados da sindicância, a gestão municipal tomará as medidas adicionais, como a abertura de um processo disciplinar formal contra o servidor público", informou.

Além disso, a prefeitura aproveitou para esclarecer que "o ex-servidor Denilson da Silva Cruz nunca exerceu o cargo de secretário adjunto da administração pública municipal". Ele fez parte do quadro de servidores temporários da prefeitura como auxiliar administrativo em 2021 e 2022.

"Quanto aos demais envolvidos nesta primeira fase da Operação Gabarito, também não fazem parte do quadro de servidores públicos da prefeitura. A gestão municipal destaca que preza pelo compromisso de conduzir concursos públicos de forma transparente, justa e em conformidade com os princípios da legalidade e isonomia e está à disposição da Justiça e da população para quaisquer esclarecimentos", finalizou a Prefeitura de Parauapebas.