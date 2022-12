Professor dá dicas de preparação para concursos da Receita Federal e TCM Pará

Cerca de três meses separam a divulgação dos editais dos concursos públicos da Receita Federal e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM Pará), que ocorreu nesta semana, até as provas marcadas para março de 2023. Juntos, eles disponibilizam 774 vagas de nível médio e superior com salários que vão de R$ 3.577,50 a R$ 33 mil.

O curto período para o preparo dos exames pode até assustar aqueles candidatos que precisam começar os estudos do zero, porém, o professor de curso preparatório Victor Moraes garante que é possível chegar à aprovação. “Concursos precisam de preparação de médio e longo prazo como nos esportes de alto rendimento, quando a preparação tem que ser diária e constante. Ninguém corre uma maratona de forma satisfatória em poucos meses. No entanto, o empenho e a aplicação correta de algumas técnicas de estudo podem reduzir consideravelmente o tempo até à aprovação”, conta o especialista.

“Cursinhos presenciais ou on-line são necessários para a formação da base de conhecimento, sendo indicado para quem deseja encurtar o caminho até à aprovação. É possível, e conheço várias pessoas que foram aprovadas estudando por conta própria, porém o tempo até a aprovação normalmente é maior”, aconselha Victor.

De acordo com o especialista, o primeiro passo é definir a carreira desejada ou estudar para carreiras semelhantes. “A partir daí, deve-se criar uma base de conhecimento, elegendo-se um material principal para cada matéria, revisando-os frequentemente, sem esquecer da resolução de questões. Também é importante, sempre que possível, realizar provas, ainda que não seja do concurso desejado, pois servem de teste e ajudam na adaptação e controle do tempo de resolução de prova”, explica Moraes.

A dica do professor é que depois da definição da carreira desejada, o candidato escolha um material de estudo principal para cada matéria, que pode ser um livro, anotações de videoaulas ou resumos, sem esquecer das leis presentes nos ediais. “Ressalto que a leitura da lei, principalmente para concursos jurídicos, é fundamental para aprovação e não deve ser esquecida. Cerca de 70% a 80% da maioria das provas de concursos públicos podem ser resolvidas com conhecimento proveniente da leitura da lei”, indica.

“Para os concursos da Receita Federal e do TCM, sugiro na reta final a leitura da dei e a resolução de questões, inclusive das provas anteriores. Aos que estão iniciando, trocar o material de estudo apenas quando necessário, pois isso atrasa o conhecimento global das matérias presente no edital. Os aprovados normalmente têm um conhecimento geral das matérias presentes no certame, não adiantando o conhecimento profundo de poucas matérias. Por fim, só não passa quem pára de estudar. Lute, persista, que cada dia a mais de estudo representa um a menos para alcançar o seu objetivo”, finaliza Victor.

Data das provas

A Receita Federal divulgou 230 vagas de auditor-fiscal, com remuneração de R$ 21 mil, e outras 469 para o cargo de analista-tributário, com salário de R$ 11,6 mil. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 12 de dezembro até 19 de janeiro de 2023, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Pelo edital, a previsão é que as provas objetiva e discursiva sejam realizadas em 19 de março de 2023 em todas as capitais do país.

O TCM Pará está com 70 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Auditor de Controle Externo, com salários de R$ 6.888 e R$ 3.577,50, respectivamente, mais 4 para cadastro de reserva para o cargo de Conselheiro-Substituto, com salário de R$ 33.689,11. As inscrições começam no dia 14 de dezembro e seguirão até o dia 16 de janeiro de 2023 no site da Consulplan, organizadora do certame.

As provas objetivas para os cargos de Auditor e Técnico de Controle Externo serão realizadas no dia 12 de março de 2023 e para o cargo de Conselheiro Substituto, no dia 19 de março de 2023. Já a prova discursiva para os cargos de Auditor e Técnico de Controle Externo está marcada para o dia 09 de abril de 2023, sendo nível médio durante a manhã e superior de tarde. Já o cargo de Conselheiro terá prova discursiva aplicada no dia 16 de abril de 2023.