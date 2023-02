Prefeitura de Itupiranga abre processo seletivo com mais de 120 vagas para todos os níveis

A Prefeitura de Itupiranga, no sudeste paraense, está com processo seletivo aberto para cargos temporários . Ao todo estão sendo ofertadas 124 vagas imediatas e mais formação de cadastro reserva para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Também há oportunidades para pessoas com deficiência. Os salário variam entre R$ 1.302 a R$ 2.216, 57.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente de forma presencial, nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17) das 8h às 18h, e no sábado (18) das 8h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na travessa Santo Antônio s/n – Centro, Itupiranga/PA.

As vagas ofertadas são para os seguintes cargos:

Ensino Fundamental

Servente: 12 vagas

Auxiliar de Serviço Gerais: 08 vagas

Vígia/ Vigilante: 05 vagas

Soldador: 02 vagas

Borracheiro: 01 vagas

Auxíliar de mecânico: 02 vagas

Operador de Máquinas Pesadas: 12 vagas

Pedreiro: 04 vagas

Auxíliar de Pedreiro: 15 vagas

Coveiro: 03 vagas

Zelador: 02 vagas

Operador de Motoserra: 02 vagas

Motorista: 03 vagas

Cuidador Social: 10 + 01 PCD

Ensino Médio

Técnico Agrícola (Cadastro Reserva)

Agente Administrativo (Cadastro Reserva)

Orientador Social: 02 vagas

Ensino Superior

Administrador (Cadastro Reserva)

Assistente Social (Cadastro Reserva)

Psicólogo (Cadastro Reserva)

Projeto Criança Feliz - Para o projeto Criança Feliz estão sendo ofertadas 38 vagas imediatas e mais 02 para pessoas com deficiência para os cargos de Visitador para profissionais com ensino médio completo e também, 03 vagas para o cargo de Supervisor para candidatos com nível superior (apenas para cursos de Serviço Social, Psicologia e ou Pedagogia).

A seleção será composta de duas fases: Inscrição (de caráter eliminatório) e de Análise Documental e Curricular (de caráter eliminatório e classificatório). De acordo com o edital, os candidatos poderão se inscrever para concorrer somente a uma vaga.

Maiores informações a respeito dos cargos ofertados e sobre os requisitos para cada função podem ser conferidas nos editais disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Itupiranga no link "Últimas Publicações".

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 28 de fevereiro de 2023. Já a convocação dos candidatos aprovados para assumir o cargo deve ocorrer no dia 01 de março de 2023.

Mais informações sobre o processo seletivo poderão ser obtidas por meio do contato (94) 99149-2446 no horário comercial e/ou no e-mail Itupiranga.pmi@itupiranga.pa.gov.br

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).