Oportunidades com inscrições abertas oferecem salários de até R$ 30 mil em todo o país; confira

A região Norte tem concursos públicos com editais liberados e que devem acontecer nos próximos meses. Em todo o país, as oportunidades reúnem diversas vagas em especialidades diferentes e salários que podem chegar a mais de R$ 35 mil. Boa parte já têm editais publicados.

No Pará, o destaque vai para o concurso do Banco do Estado do Pará, Banpará. O edital oferece 37 vagas imediatas para cargos como analista bancário, técnico bancário e outros. Os salários variam entre R$ 3.851,57 e R$ 10.136,29. As inscrições estão abertas até o dia 16 de janeiro de 2025.

As oportunidades são para diferentes cargos nos níveis médio e superior, distribuídas entre ampla concorrência e pessoas com deficiência.

O concurso da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará está em fase de preparação e o edital será divulgado em breve. O número de vagas ainda não foi definido, mas as oportunidades deverão abranger as áreas administrativa e legislativa. As informações sobre os salários também estarão disponíveis no edital.

Oportunidades no Pará

Banpará

Vagas: 37

Cargos: Analista bancário, técnico bancário e outros.

Salário: De R$ 3.851,57 a R$ 10.136,29.

Inscrições: Até 16 de janeiro de 2025.

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará (previsão de edital)

Vagas: A serem definidas.

Áreas: Administrativa e legislativa.

Salários: Informações disponíveis no edital a ser publicado.

Em outros estados

Em todo o país, ainda existe uma centena de outras oportunidades para os concurseiros que sonham com uma vaga. No estado vizinho, Amazonas, O concurso da Câmara Municipal de Tabatinga, oferece 63 vagas para diversos cargos com salários que variam de R$ 1.412,00 a R$ 5.400,00. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 14 e 30 de novembro de 2024, sob organização da banca Merkabah. A prova está marcada para o dia 29 de dezembro, sendo uma oportunidade atrativa para quem busca estabilidade no setor público.

Ainda na Região Norte, o Tribunal de Contas do Estado de Roraima está oferecendo 30 vagas com salários que variam de R$ 4.147,34 a R$ 37.731,81. As inscrições para este concurso encerram-se no dia 2 de dezembro de 2024.

No setor bancário, e a nível nacional, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) está com 32 vagas abertas, com salários de R$ 9.571,25. As inscrições para este concurso ocorrerão de 5 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025.

A Polícia Penal do Rio de Janeiro abriu 300 vagas, além de cadastro reserva. O salário oferecido é de R$ 7.337,58 e as inscrições estão abertas até o dia 12 de dezembro de 2024.

No município de Palhoça, em Santa Catarina, a Guarda Municipal está com 10 vagas disponíveis. O salário para o cargo é de R$ 3.331,75 e as inscrições podem ser feitas até 26 de novembro de 2024.

Concursos Nacionais

Concurso Câmara de Tabatinga (AM)

Banca: Merkabah

Inscrições:14 a 30/11/24

Data da prova: 29/12

Vagas: 63

Salário: R$ 1.412,00 a R$ 5.400,00

Polícia Penal do Rio de Janeiro (RJ)

Vagas: 300 + Cadastro reserva.

Salário: R$ 7.337,58.

Inscrições: Até 12 de dezembro de 2024.

Guarda Municipal de Palhoça (SC)

Vagas: 10.

Salário: R$ 3.331,75.

Inscrições: Até 26 de novembro de 2024.

Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR)

Vagas: 30.

Salário: De R$ 4.147,34 a R$ 37.731,81.

Inscrições: Até 2 de dezembro de 2024.

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)

Vagas: 32.

Salário: R$ 9.571,25.

Inscrições: De 5 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025.