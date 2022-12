Novo Progresso abre 362 vagas para temporários

A Prefeitura de Novo Progresso, no Sudoeste paraense, está com inscrições abertas para o processo seletivo que conta com 362 vagas para profissionais temporários. Podem concorrer candidatos com nível fundamental, médio, técnico e superior para preenchimento de vagas na zona rural e urbana.

As inscrições devem ser feitas até esta quinta-feira (15), pelo site da Fadesp, com taxas de R$ 40 para todos os cargos de nível fundamental, médio e técnico, e de R$ 50 para os cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 4.308,79.

Para o nível fundamental incompleto, as chances são para auxiliar de serviços gerais educacional; auxiliar de eletricista; carpinteiro; coveiro; cozinheiro; eletricista predial; encanador; gari; jardineiro; motorista de veículo leve; mecânico; operador de máquinas pesadas; pedreiro; pintor; soldador; e vigia.

Já para os participantes com o nível fundamental completo, as oportunidades são para motorista de veículo leve educacional; motorista de veículo pesado; monitor de transporte escolar; e agente de vigilância epidemiológica.

As vagas para o nível médio e técnico são para assistente administrativo e de trânsito; assistente jurídico; artesão; agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; elaborador de projetos; especialista em comunicação, publicidade e propaganda; edição e cinegrafia; agente de trânsito; vigilante ambiental e sanitário; auxiliar de sala escolar e secretaria; fiscal de meio ambiente, tributos e inspeção de carne; motorista de ambulância e veículo pesado educacional; secretário escolar; técnico em higiene bucal, agrimensura, enfermagem, radiologia, agrícola, agropecuário, entomologia, laboratório e microscopia.

Os postos de nível superior são para administrador; analista de sistemas; advogado; arquiteto; assistente social; biomédico; biólogo; bioquímico; enfermeiro; engenheiro; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; geólogo; veterinário; nutricionista; odontólogo; pedagogo; professor; psicólogo; turismólogo; e zootecnista.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)