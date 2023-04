Marinha libera edital de concurso para área da saúde; veja prazos, salário e como se inscrever

A Marinha do Brasil liberou o edital, nesta quinta-feira (27), do novo concurso público para ingresso no Corpo de Saúde da Marinha (CP-CSM) - Quadro de Apoio à Saúde (S) em 2023. Ao todo, foram disponibilizadas 43 vagas para diferentes áreas. As oportunidades são para candidatos com nível superior e as aulas devem acontecer no Rio de Janeiro.

Quais as áreas do concurso da marinha?

Quadro de complementares: 10 vagas;

Quadro de apoio à saúde: 4 vagas;

Cirurgiões-Dentistas: 4 vagas;

Médicos: 25 vagas.

Qual o valor da remuneração do concurso da Marinha?

De acordo com o edital, os aprovados receberão salários que chegam a R$ 9.070,60. Desses, R$ 7.315 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 do adicional militar e R$ 365,75 compensação por disponibilidade militar. A vaga também garante auxílio-alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Como se inscrever no concurso da Marinha?

As inscrições vão estar disponíveis a partir do dia 7 de junho e seguirão até 25. Para efetivar a participação, é necessário pagar a taxa, no valor de R$ 140. As provas objetivas estão marcadas para a data provável de 27 de agosto. Para se inscrever é preciso acessar o site da Marinha do Brasil.

Como será a divisão das provas?

O certame terá:

Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais;

Redação;

Procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração;

Verificação de dados biográficos; inspeção de Saúde; teste de aptidão física de ingresso; prova de títulos; avaliação psicológica; e verificação de documentos.