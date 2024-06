Mais de 24 mil vagas estão previstas para a área de segurança; saiba quais

A área de Segurança Pública está com diversos concursos abertos e previstos em todo o Brasil, oferecendo mais de 24 mil vagas. Entre as oportunidades, os destaques são os concursos para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários. Os salários partem de R$ 2.240,00 e podem chegar a R$ 21.449,24, dependendo do cargo e da região.

No Pará, estão previstos dois concursos: da Polícia Civil com 237 vagas para escrivão e área administrativa, com salários que vão de R$ 6.893,57 a R$ 18.050,00; e da Polícia Científica com 246 vagas para perito criminal, médico-legista e odontolegista, com remuneração entre R$ 5.210,05 e R$ 8.482,04. Ambos os concursos estão com comissões formadas e aguardam a publicação dos editais.

Outros estados

Outro destaque em termos de quantidade de vagas e remuneração é o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que tem 4.902 vagas solicitadas para o cargo de policial rodoviário. O concurso exige nível superior e oferece uma remuneração de R$ 10.790,87. Conforme divulgado, a PRF busca reforçar o efetivo em diversas regiões do país. Entretanto, os locais das vagas ainda não foram detalhados.

A Polícia Militar de São Paulo prevê 5.600 vagas, sendo 5.400 para soldado, com exigência de nível médio e remuneração de R$ 4.852,21, e 200 para aluno-oficial, com remuneração de R$ 3.815,03. Já o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (DF) está autorizado a realizar concurso com 356 vagas para oficiais e soldados, com salários que variam de R$ 5.775,26 a R$ 12.138,44.

Veja mais:

Além disso, a Polícia Militar do estado de Alagoas (AL) tem um concurso previsto para soldado e oficial, com salários que variam de R$ 4.250,06 a R$ 8.099,94. A Polícia Militar do Amapá (AP) já definiu a banca organizadora, que será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O certame oferecerá 400 vagas para oficial combatente, com remuneração de R$ 8.213,00.

Mais vagas

Em Goías (GO), a oferta é de 1,6 mil vagas para o cargo de policial penal, exigindo nível superior e oferecendo uma remuneração de R$ 5.707,72. Em Santa Catarina (SC). a Polícia Civil anunciou 2 mil vagas para os cargos de agente e escrivão, com salários que chegam a R$ 18.866,40. Na Bahia (BA), a Polícia Penal definiu a banca organizadora (FGV) e oferecerá 1.087 vagas, com remuneração inicial de R$ 2.609,26.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro anunciou 5 mil vagas para os cargos de soldado e oficial, com salários de até R$ 4.174,28. A Polícia Militar do Paraná também tem 230 vagas autorizadas para soldados, com salários de R$ 5.401,58.

Confira os principais concursos abertos e previstos na área de segurança:

Polícia Civil do Pará

Status: Comissão formada

Cargos: Escrivão e área administrativa

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 237

Salário: R$ 6.893,57 a R$ 18.050,00

Polícia Científica do Pará

Status: Comissão formada

Cargos: Perito criminal, médico-legista e odontolegista

Formação: Nível superior

Vagas: 246

Salário: R$ 5.210,05 a R$ 8.482,04

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Status: Solicitado

Cargos: Policial Rodoviário

Formação: Nível superior

Vagas: 4.902 solicitadas

Salário: R$ 10.790,87

Polícia Militar de São Paulo - Soldado

Status: Comissão formada

Cargos: Soldado

Formação: Nível médio

Vagas: 5.400

Salário: R$ 4.852,21

Polícia Militar de São Paulo - Aluno-Oficial

Status: Banca definida (Fundação Vunesp)

Cargos: Aluno-Oficial

Formação: Nível médio

Vagas: 200

Salário: R$ 3.815,03

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Status: Autorizado

Cargos: Oficial e Soldado

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 356

Salário: R$ 5.775,26 a R$ 12.138,44

Polícia Militar do Amapá

Status: Banca definida (FGV)

Cargos: Oficial Combatente

Formação: Nível superior

Vagas: 400

Salário: R$ 8.213,00

Polícia Militar do Tocantins

Status: Comissão formada

Cargos: Soldado e Oficial

Formação: Nível médio

Vagas: 660

Salário: R$ 3.330,99 a R$ 4.499,52

Polícia Militar de Goiás

Status: Comissão formada

Cargos: Polícia Penal

Formação: Nível superior

Vagas: 1.600

Salário: R$ 5.707,72

Polícia Civil de Santa Catarina

Status: Anunciado

Cargos: Agente e Escrivão

Formação: Nível superior

Vagas: 2.000

Salário: R$ 4.581,90 a R$ 18.866,40

Polícia Penal da Bahia

Status: Banca definida (FGV)

Cargos: Policial Penal

Formação: Nível médio

Vagas: 1.087

Salário: R$ 2.609,26

Polícia Militar do Paraná

Status: Autorizado

Cargos: Soldado

Formação: Nível médio

Vagas: 230

Salário: R$ 5.401,58

Polícia Militar do Rio de Janeiro

Status: Comissão formada

Cargos: Soldado e Oficial

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 5.000

Salário: R$ 4.174,28

Polícia Militar de Minas Gerais

Status: Comissão formada

Cargos: Soldado

Formação: Nível médio

Vagas: 500

Salário: R$ 4.098,43

Polícia Militar de Pernambuco

Status: Anunciado

Cargos: Soldado

Formação: Nível médio

Vagas: 300

Salário: R$ 3.500,00

Polícia Civil do Mato Grosso do Sul

Status: Solicitado

Cargos: Investigador

Formação: Nível superior

Vagas: 400

Salário: R$ 4.527,80 a R$ 17.014,18

Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Cargos: Oficial Combatente

Formação: Nível médio

Vagas: 50

Salário: R$ 4.227,16

Polícia Militar de Alagoas

Status: Previsto

Cargos: Soldado e Oficial

Formação: Nível médio

Vagas: A definir

Salário: R$ 4.250,06 a R$ 8.099,94

Polícia Militar de Santa Catarina

Status: Comissão formada

Cargos: Soldado e Oficial

Formação: Nível médio

Vagas: 500

Salário: R$ 4.845,92

Polícia Penal do Ceará

Status: Solicitado

Cargos: Polícia Penal

Formação: Nível superior

Vagas: 300

Salário: R$ 5.474,00