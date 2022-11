Locais de provas para concurso do INSS já estão disponíveis; veja como consultar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, nesta terça-feira (22), os locais de provas para o concurso do órgão, que oferta mil vagas para o cargo de técnico do seguro social. Os locais podem ser consultados no site da banca organizadora do certame, a Cebraspe, neste link.

Inicialmente, a previsão era de que essas informações seriam divulgadas na última segunda-feira (21). O edital publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira informa que a cidade indicada para a realização do exame pode ser diferente da escolhida pelo candidato no momento da inscrição.

O primeiro edital do concurso já esclarecia quanto a possibilidade de mudança, em casos de indisponibilidade de locais suficientes ou adequados para a realização das provas.

Quando serão as provas

Os testes serão aplicados a partir das 14h deste domingo (27), e terão duração de 3h30, com questões sobre conhecimentos específicos da legislação da seguridade social, língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de informática e raciocínio lógico-matemático.

O concurso terá duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório: a primeira é a prova objetiva que ocorrerá no domingo e a segunda é um curso de formação. Os salários para o posto podem chegar a R$ 5.905,79.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)