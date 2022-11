Locais das provas do concurso do INSS serão divulgados nesta segunda-feira (21)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai divulgar os locais das provas objetivas do concurso público para mil vagas de técnico do seguro social na próxima segunda-feira (21). O exame será aplicado no dia 27 de novembro, às 14h, e terá duração de 3h30.

No Pará, são 54.023 candidatos inscritos para as 59 vagas abertas. A concorrência ampla será de 915 para cada vaga. São 34 em Belém, 14 em Marabá e 11 em Santarém. Ao todo, o certame teve 1.023.494 de inscritos em todo o País.

O cargo de técnico do seguro social do INSS exige nível médio de escolaridade. O salário é de R$ 5.905,79.

Para saber o local de prova, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, a partir do dia 21 de novembro e fazer a consulta individual.

Os aprovados no concurso serão convocados para trabalhar nas 1.598 agências da Previdência Social espalhadas pelo Brasil. Portanto, eles poderão ser lotados em qualquer agência do INSS que optou por concorrer.