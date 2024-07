Justiça anula concurso público para procurador municipal por irregularidades

A justiça do estado do Pará anulou o concurso público para o cargo de procurador legislativo do município de Curionópolis por suspeitas de irregularidades na realização.

A ação foi movida pelo Ministério Público do Estado e assinada pelo promotor de Justiça Fabiano Gomes Fernandes.

O MPPA afirma que houve ausência da participação obrigatória da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em todas as fases do concurso. Segundo o Ministério Público, essa é uma violação grave das normas para concursos dessa natureza.

Na decisão, o juiz fundamentou que a ausência de um representante da OAB no concurso representa um erro que não pode ser corrigido e determinou a anulação.

Agora, a Câmara Municipal de Curionópolis deverá tomar medidas imediatas para anular o Concurso Público n° 001/2023-CMC para o cargo de Procurador Legislativo.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)