Inscrições para seleção de professor na UFPA terminam hoje

Hoje é o último dia de inscrições para o processo seletivo que oferta duas vagas para o cargo de professor da Universidade Federal do Pará (UFPA). As áreas disponíveis são física matemática; e também para o Instituto de Medicina Veterinária IMV/UFPA - Castanhal, na área de zootecnia II e melhoramento animal.

As oportunidades são destinadas a candidatos com graduação completa e doutorado na área de interesse.

A remuneração dos servidores temporários pode variar de R$ 2.236,32 a R$ 3.130,85, com possibilidade de retribuição por titulação de até R$ 2.700,36, com total que pode chegar a R$ 5.831,21, acrescido de R$ 458 de auxílio-alimentação, para jornada de trabalho em regime de dedicação exclusiva para o exercício das funções.

Os interessados devem se inscrever até às 18h do desta segunda-feira (21), por meio do site do Ceps, com taxa que custa R$ 80.

A seleção dos candidatos será feita em duas etapas através de prova escrita e prova didática.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)