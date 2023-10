Inscrições para o PSS da Sedeme iniciam hoje (11), com 8 vagas; veja como participar

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico Mineração e Energia (Sedeme) abriu inscrições nesta segunda-feira (11), para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), com o total de oito vagas temporárias no centro sediado em Belém.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo Belém, Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável (Engenharia de Minas), Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável (Geologia), Técnico em Gestão Pública (Ciências Contábeis) e Técnico em Gestão Pública (Administração), para candidatos de níveis médio e superior.

VEJA MAIS

Qual o prazo de inscrição para o PSS da Sedeme?

As inscrições para o PSS da Sedeme poderão ser feitas do dia 11 ao dia 13 de outubro, de forma gratuita.

Como se inscrever no PSS da Sedeme?

Para se inscrever no PSS da Sedeme é preciso acessar o site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado, que é o https://www.sipros.pa.gov.br/;

- Ir até o banner de Processos de Seleção;

- Clicar em ver mais, na aba da Sespa;

- Fazer o cadastro na plataforma, com login e senha;

- Preencher todos os campos exigidos, com dados pessoais;

- Anexar os documentos e pronto!

Quais são os cargos ofertados no PSS da Sedeme?

O certame está ofertando oito vagas, dividas em:

Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável – Engenharia de Minas (01 vaga)

Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável – Geologia (02 vagas)

técnico em Gestão Pública – Ciências Contábeis (01 vaga)

Técnico em Gestão Pública – Administração (01 vaga)

Assistente Administrativo (03 vagas)

Qual a remuneração no PSS da Sedeme?

No PSS da Sedeme, o vencimento base para os contratados no cargo de assistente administrativo é de R$ 1.320,00, acrescido de demais vantagens. Já os servidores dos demais cargos têm direito ao vencimento base de R$ 1.724,64, mais gratificação de nível superior, no valor R$ 1.379,71, somando R$ 3.104,35, acrescido ainda de outras vantagens.

Sobre a Seleção da Sedeme

As oito vagas ofertadas estão distribuídas entre cinco cargos para atuar na sede da Sedeme, em Belém.

O PSS será composto por etapas de caráter eliminatória e classificatória, com análise documental e curricular, entrevistas pessoas e apresentação da documentação anexada na inscrição.

O PSS terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Caso o candidato seja chamado, o contrato administrativo também terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério e/ou necessidade da administração.

A jornada de trabalho dos servidores selecionados será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Secretaria.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão