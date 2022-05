Inscrições para o processo seletivo da Sefa se encerram hoje (04/05)

A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) está com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado (PSS), que possui 14 vagas disponíveis para cargos que exigem o ensino superior completo dos candidatos.

Como se inscrever?

As inscrições terminam às 23:59 desta quarta-feira (4) e devem ser feitas pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo (Sipros), de forma gratuita.

Vagas

As 14 vagas ofertadas são para o preenchimento dos cargos de analista administrativo, analista de sistemas, contador e economista. Os aprovados atuarão na Secretaria Adjunta do Tesouro de Estado da Fazenda, localizada no bairro do Umarizal, em Belém.

A jornada de trabalho será de seis horas diárias, em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Secretaria. A remuneração para os cargos pode chegar a R$ 10,9 mil, incluindo vantagens e gratificações.

PSS

A seleção dos profissionais acontecerá em três etapas: inscrição; análise documental e curricular; e entrevista presencial.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)