Inscrições para o concurso do Banpará se encerram nesta quinta-feira (23/1)

O prazo para inscrições no concurso público do Banco do Estado do Pará (Banpará), publicado no Diário Oficial em 5 de novembro de 2024, termina nesta quinta-feira, 23 de janeiro. Inicialmente, o encerramento estava previsto para o dia 16 de janeiro, mas foi prorrogado devido a problemas técnicos na geração de boletos bancários para pagamento da taxa de inscrição. A medida garantiu que todos os interessados pudessem se inscrever e participar.

Com a alteração no cronograma (confira), outras datas também foram ajustadas:

Lista provisória de candidatos inscritos: 31/01/2025

31/01/2025 Período para recurso contra a lista provisória: 03/02/2025

03/02/2025 Divulgação da homologação das inscrições e dos locais de prova: 18/02/2025

O certame oferece 31 vagas imediatas para cargos de nível médio e seis para nível superior, além de cadastro de reserva. As contratações ocorrerão em diferentes municípios do Pará, conforme o polo de trabalho escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

Os salários variam de R$ 3.851,57 (nível médio) a R$ 6.630,51 (nível superior), com uma carga horária de 30 horas semanais, exceto para o cargo de Engenheiro Eletricista, que exige 40 horas semanais. Além disso, os aprovados terão direito a benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e participação nos lucros e resultados.

Distribuição das vagas:

Para cargos de nível médio, as vagas são destinadas à função de técnico bancário, com a seguinte distribuição:

Polo I: 10 vagas

10 vagas Polo II: 4 vagas

4 vagas Polo III: 7 vagas

7 vagas Polo IV: 4 vagas

4 vagas Polo V: 6 vagas

Os cargos de nível superior são todos alocados no Polo I, com uma vaga para cada função: Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Técnico em Informática - Banco de Dados, Técnico em Informática - Desenvolvimento de Sistema e Acompanhamento de Projetos, e Técnico em Informática - Suporte.

Inscrições e isenções:

Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de janeiro no site da Fundação Cetap, responsável pela organização do concurso. As taxas de inscrição são de R$ 62 para cargos de nível médio e R$ 85 para nível superior. Candidatos com deficiência ou inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal puderam solicitar isenção entre os dias 11 e 12 de novembro de 2024.

Provas

O concurso contará com uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os inscritos. As provas para os cargos de nível médio ocorrerão nas cidades de Belém, Castanhal, Marabá e Santarém. Já os exames para nível superior serão realizados exclusivamente na capital, Belém. A aplicação das provas está prevista para o dia 16 de março de 2025.

Candidatos aprovados na primeira fase e concorrendo às vagas de nível superior também passarão por uma prova de títulos, de caráter classificatório.

Unidade para a qual o candidato concorre à vaga

Polo I: Belém, Ananindeua, Marituba, Mosqueiro, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santo Antônio do Tauá.

Polo II: Abaetetuba, Afuá, Anajás, Bagre, Baião, Barcarena, Breves, Cachoeira do Arari, Cametá, Chaves, Curralinho, Gurupá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Melgaço, Mocajuba, Moju, Muaná, Oeiras do Pará, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

Polo III: Acará, Augusto Correa, Aurora do Pará, Bonito, Bragança, Bujaru, Cachoeira do Piriá, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Colares, Concórdia do Pará, Curuçá, Garrafão do Norte, Igarapé Açu, Inhangapi, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Magalhães Barata, Marapanim, Nova Esperança do Piria, Nova Timboteua, Ourém, Paragominas, Peixe-boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Isabel do Pará, Santa Luzia do Pará, Santa Maria do Pará, Santarém Novo, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, Tailândia, Terra Alta, Tomé-Açu, Tracuateua, Ulianópolis, Vigia e Viseu.

Polo IV: Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Breu Branco, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Curionópolis, Dom Eliseu, Eldorado do Carajás, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Ourilândia do Norte, Palestina do Pará, Parauapebas, Pau D'Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São Félix do Xingu, São Geral do Araguaia, São João do Araguaia, Sapucaia, Tucumã, Tucuruí e Xinguara.

Polo V: Alenquer, Almeirim, Altamira, Anapú, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Prainha, Rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Terra Santa, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu.