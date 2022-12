Inscrições para o concurso da Prefeitura de Dom Eliseu terminam nesta semana

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Dom Eliseu, no Nordeste paraense, devem se inscrever até sexta-feira (30) pelo site da LJ Planejamento, com taxas que custam entre R$ 65 e R$ 90. Serão ofertadas 287 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva de participantes. As oportunidades são para postos de trabalho para todos os níveis de escolaridade.

A remuneração oferecida varia entre R$ 1.212 a R$ 6 mil mensais, com carga horária de 20 a 40 horas semanais. Os candidatos serão avaliados em prova objetiva, com conteúdo de matemática, língua portuguesa e conhecimentos específicos, para todos os cargos. As provas estão previstas para dia 22 de janeiro de 2023. Também haverá prova de títulos e teste físico apenas para alguns cargos.

Vagas

As vagas são para auxiliar de serviços gerais e administrativo; cozinheiro; gari; motorista; operador de máquinas; ajudante geral; eletricista; mecânico; pedreiro; vigia; agente de fiscalização; agente de municipal de trânsito; cadastro imobiliário; fiscal de obras e postura; assistente administrativo; técnico de laboratório, radiologia, enfermagem e saúde bucal; professor auxiliar de sala de aula em educação especial inclusiva e educação infantil; secretário de escola; agente ambiental; técnico agrícola e agropecuária; professor de educação infantil e do ensino fundamental 1º ao 5º ano; arquiteto; assistente social; biomédico; enfermeiro; engenheiro agrônomo, ambiental, civil e florestal; psicólogo; nutricionista; fonoaudiólogo; fisioterapeuta; médico; farmacêutico; médico veterinário; educador físico; cirurgião dentista; e terapeuta ocupacional.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)