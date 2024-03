Inscrições para o concurso da Caixa encerram hoje (25); saiba como concorrer a mais de 4 mil vagas

As inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal encerram nesta segunda-feira (25), às 16h, conforme previsto no edital publicado em fevereiro, pela Fundação Cesgranrio. Ao todo, 4.050 vagas distribuídas em vários estados do país são ofertadas no certame, com salários iniciais de R$ 3.762 a R$ 14.915, para ensino médio e superior.

Até o momento, o concurso registrou mais de 1,2 milhão de pessoas inscritas. Confira como concorrer a uma das vagas do concurso da Caixa Econômica Federal:

Como se inscrever para o concurso da Caixa?

As inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal devem ser feitas no site da organizadora da seleção, a Fundação Cesgranrio, onde os candidatos deverão selecionar um polo e o cargo de pretensão.

Para os cargos de nível superior, há vagas somente em capitais. Sendo assim, as próprias capitais de cada UF são os polos de trabalho e poderão ser selecionadas diretamente pelos candidatos no momento da inscrição.

Qual o valor da taxa de inscrição para o concurso da Caixa?

As taxas de inscrição serão de R$ 50, para posições de nível médio, e R$ 65 para as de nível superior.

Quais as vagas do concurso da Caixa?

O certame possui vagas para ensino médio e ensino superior.

Ensino médio:

Técnico bancário novo: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Técnico bancário novo - Tecnologia da Informação: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Ensino superior:

Médico do trabalho: 28 vagas. Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Engenheiro de segurança do trabalho: 22 vagas. Salário inicial de R$ 14.915 para 40 horas semanais.

Quais os benefícios das vagas do concurso da Caixa?

Além do salário, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

- Auxílio-alimentação e refeição - R$1.014,42;

- Auxílio cesta alimentação - R$799,38;

- 13º cesta alimentação - R$799,38;

- Auxílio creche/auxílio babá - R$602,81;

-Assistência à saúde

- Previdência complementar.

Calendário do concurso da Caixa

Inscrições: 29 de fevereiro a 25 de março

Realização das provas (primeira e segunda etapas): 26 de maio.

Divulgação de resultados: a partir de agosto

Prazo de convocação dos aprovados: o concurso terá validade de um ano, prorrogável por mais um ano. A chamada dos candidatos vai ocorrer dentro deste período.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com