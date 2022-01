IBGE: Veja como se inscrever para o Processo Seletivo Simplificado do Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou a realizar presencialmente a inscrição dos interessados em concorrer no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o Censo 2022, que oferece quase 7 mil vagas em todo o Pará. A modalidade de inscrição iniciou no dia 12 de janeiro e termina dia 21 do mesmo mês.A ação é fruto de uma parceria do órgão com a Secretaria Municipal de Economia da Prefeitura de Belém (Secon) e com a Diretoria de Trabalho e Emprego (DTE), que cederam estrutura física e suporte do seu pessoal para que o atendimento pudesse ser realizado. Além disso, também é possível se inscrever diretamente na sede do IBGE em Belém. As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta.

Ao todo, cinco municípios (Belém, Marabá, Uruará, Altamira e Capanema) já são contemplados com a ação e outros estão sendo negociados pelo IBGE.

Confira os endereços para efetuar a inscrição em cada cidade

Belém

Portal do Trabalhador, localizado na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 669, esquina com a Quintino Bocaiúva (identificado com cartaz do PSS). Atendimento das 8h às 13h.

Estação Cidadania, localizada na Av. José Bonifácio, 2308 - Guamá. Atendimento das 9h às 13h.

IBGE, localizado na Av. Gentil Bittencourt, 418. Atendimento das 8h às 15h.

Marabá

Sine, localizado na rua 05 de Abril, 934, Velha Marabá. Atendimento das 9h às 13h.

Uruará

Sine, localizado na rua das Mangueiras, s/n – Aeroporto. Atendimento das 9h às 13h.

Altamira

Sine, localizado na rua Padre Antonio Vieira, S/N, Ginásio Poli esportivo, Brasília. Atendimento das 9h às 13h.

Capanema

Sine, localizado na Travessa Dois de Junho, nº 109, Bairro Centro. Atendimento das 9h às 13h.

O objetivo, de acordo com o Instituto, é facilitar a realização da inscrição para o candidato que tiver dificuldade ou não puder fazê-la de casa. Agentes do IBGE e da Secon estarão à disposição para tirar dúvidas ou inscrever a pessoa interessada em algum dos cargos disponíveis.

Saiba como obter atendimento

Compareça ao local com as informações do RG, do CPF, do título de eleitor e do endereço residencial.

Veja como pedir isenção da taxa de inscrição

Quem for pedir isenção da taxa de inscrição, deve também levar o número do NIS.

Como escolher o município de atuação

No ato da inscrição, o candidato pode optar pelo município no qual gostaria de atuar.

Os atendimentos serão feitos até o dia 21 de janeiro, último dia de realização das inscrições.

O secretário da Secon de Belém, Apolônio Brasileiro, reforça a importância de ter uma grande equipe de trabalho envolvida na realização do Censo 2022 e convida as pessoas a participarem do PSS. “Sabemos que muitas pessoas ainda possuem dificuldade no acesso à internet. Por isso, o Portal do Trabalhador tem atuado como agente de inclusão, facilitando na intermediação entre o contratante e o possível contratado, recebendo currículos, emitindo carteira de trabalho digital e, agora, com parcerias como esta, junto ao IBGE, com a função de orientar e ajudar a população da capital nas inscrições do Processo Seletivo do Instituto”, explica .