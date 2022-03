Hospital Regional do Tapajós está com vagas abertas para Técnico de Enfermagem

O Hospital Regional do Tapajós (HRT), localizado em Itaituba, está com vagas abertas para contratação imediata de Técnico de Enfermagem. As inscrições ocorrem até próxima sexta-feira, dia 25 de março.

As contratações estão ocorrendo por meio da análise curricular. Os interessados precisam enviar o currículo para o e-mail: selecao@itaituba.institutomaissaude.org.br.

De acordo com o setor de Recursos Humanos (RH), os interessados devem estar com o registro do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ativo.

O valor salarial para o cargo é de R$ 1.212,00 mais bonificação. A escala de trabalho é 12hx36h.

Para mais informações os candidatos podem entrar em contato com o setor de recursos humanos do HRT pelo WhatsApp (93) 99216-7350.

Serviço