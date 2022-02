Governo do Pará inicia processo licitatório dos concursos da Fasepa e Sespa, com quase 400 vagas

Foi publicado, no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (1º), a concorrência n° 004/2021 referente ao processo licitatório para escolha da empresa organizadora dos certames para a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) e Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa). Serão ofertadas vagas para os níveis médio e superior, sendo 67 para a Fasepa e 315 para a Sespa, com cadastro reserva. As provas acontecerão em Belém.

“A área da saúde requer a nossa devida atenção com investimentos, e por isso trabalhamos de forma diligente para a realização de mais concursos, ação que faz parte do nosso plano de melhorias, além de oportunizarmos o ingresso de novos servidores”, declarou a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), Hana Ghassan;

A sessão pública referente ao início do processo licitatório visa a contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de concurso público para seleção de candidatos, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços. Ela está marcada para o dia 23 de março, às 9h, na sede da Seplad, no bairro do Marco, em Belém.

“Trabalhamos seguindo todos os dispositivos legais para que o processo seja executado com lisura, e esse avanço representa o nosso esforço em obter cada vez mais melhorias na área da saúde, além das demais áreas”, disse Josynélia Raiol, secretária adjunta de Modernização e Gestão da Seplad.

A íntegra do edital pode ser consultada no portal de Compras www.compraspara.pa.gov.br .

Todas as informações sobre os certames serão divulgadas por meio dos canais de comunicação do Seplad.