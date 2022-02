Fundação Guamá abre PSS para bolsista de comunicação; veja como se inscrever

Organização responsável pela gestão do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá e pela condução de projetos de inovação, a Fundação Guamá está com processo seletivo aberto para a contratação de bolsista de comunicação. As inscrições vão até o dia 09 de março e devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico através do link https://bit.ly/bolsista-comunicacao.

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter nível superior em Comunicação ou áreas afins, mínimo de dois anos de experiência em assessoria de imprensa, boa comunicação oral e escrita. Experiência em comunicação da ciência e saber se comunicar em inglês serão um diferencial.

Os selecionados vão apoiar a divulgação de ações do StartUP Pará, da Fundação e do PCT Guamá. As atividades incluem o atendimento ativo de clientes; apoio na elaboração de planejamento estratégico; apuração de informações para produção de releases, notas e avisos de pauta; ronda e follow up ativo com jornalistas; postagens em mídias digitais, dentre outras.

O valor da bolsa é R$ 2.500,00 e o contrato terá duração de 10 meses. A pessoa selecionada será contratada como Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI), conforme regulamento interno da Fundação Guamá, sem gerar vínculo empregatício.

A primeira etapa será uma avaliação curricular, que tomará como base o currículo lattes e o portfólio do candidato. O formulário eletrônico de inscrição deve ser preenchido até às 14h do dia 09 de março e as entrevistas serão realizadas nos dias 10 e 11/03, de maneira presencial ou on-line.

O memorial descritivo da vaga está disponível no site do PCT Guamá, na seção de transparência, editais e atos convocatórios, aba “seleções”.

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail ascom@fundacaoguama.org.br.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)