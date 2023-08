Fundação Cultural do Pará oferta 17 vagas em 4 cargos; salários chegam a R$ 2,9 mil

A Fundação Cultural do Pará está com processo seletivo simplificado aberto para preenchimento de 17 vagas de trabalho de níveis médio e superior, nos municípios de Belém, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Os servidores temporários vão atuar nos espaços da Fundação localizados nas Usinas da Paz - componentes do programa Terpaz - desses municípios.

Veja aqui o edital

As oportunidades são para os seguintes cargos:

biblioteconomista,

assistente de informática,

assistente administrativo e

pedagogo.

Os salários variam de R$ 1.306,58 para os cargos de nível médio (assistente de informática e assistente administrativo) a R$ 2.904,19 para os de nível superior (biblioteconomista e pedagogo).

VEJA MAIS

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com possibilidade de desempenho das atividades em finais de semana, em regime de escala.

Seleção

A seleção terá três fases, sendo a primeira delas a inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório. Na segunda fase, haverá análise documental e curricular, também de caráter eliminatório e classificatório. Por fim, na última etapa, será realizada a entrevista pessoal com o candidato.

Inscrições

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever exclusivamente por meio eletrônico, no site do

Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros). As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira (4).