Sespa abre PSS com 25 vagas em 10 cargos, com oportunidades para todos os níveis de escolaridade

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 25 servidores em 10 cargos, de níveis fundamental, médio e superior. Conforme o edital, publicado no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), a seleção será feita por meio de análise documental e curricular, mais entrevista, sendo ambas as etapas de caráter eliminatório e classificatório.

Veja o edital

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Nível superior

Assistente Social (1 vaga)

Farmacêutico (1 vaga)

Médico - Clínica Médica (1 vaga)

Médico - Regulação (4 vagas)

Médico - Infectologista (2 vagas)

Médico - Med. Intensivista (1)

Médico - Psiquiatra (2)

Psicólogo (2)

Contador (3)

Engenheiro - Engenharia Clínica (2)

Estatístico (1)

Pedagogo (1)

Nível Médio

Agente Administrativo (3)

Nível Fundamental

Motorista (1)

Salários

Para os cargos de assistente social, farmacêutico, médico e psicólogo, que são de nível superior, mas da área de saúde, a remuneração base é R$ 2.053,54 e com Gratificação de Escolaridade (80%) e auxílio alimentação chega a R$ 4.696,37. Já engenheiros, estatísticos e pedagogos recebem R$ 4.104,35, com R$ 1.724,64 de salário base, mais as gratificações.

Os profissionais de nível médio e fundamental (motorista e agente administrativo) vão receber R$ 2.420,00. Desse valor, R$ 1.320,00 corresponde ao salário base, que será somado a R$ 100 de abono e R$ 1.000,00 de auxílio alimentação.

A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Sespa.

Inscrições

As inscrições ao PSS serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no site do Sipros.