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Concurso

Dataprev abre concurso com 1,8 mil vagas; Belém terá aplicação de provas

Vagas são destinadas a candidatos de nível superior em áreas como Administração, TI, Engenharia, Direito e Comunicação Social, entre outras

Thaline Silva*
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As provas estão marcadas para 11 de outubro de 2026, das 13h às 17h (horário de Brasília) (Foto: Freepik)

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) publicou nesta sexta-feira (3) o edital de um novo concurso público com 1.823 vagas, entre oportunidades imediatas e cadastro de reserva. As provas serão aplicadas em todas as capitais do país, incluindo Belém, e no Distrito Federal.

Apesar da realização do exame na capital paraense, não há vagas destinadas ao município. Candidatos de Belém podem concorrer a postos distribuídos em outras localidades, como Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Florianópolis (SC), conforme o cargo escolhido.

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Do total, são 212 vagas imediatas e 1.611 para cadastro de reserva, destinadas a candidatos com nível superior em áreas como Administração, Tecnologia da Informação, Arquitetura, Engenharia, Direito, Ciências Contábeis e Comunicação Social, entre outras.

Salários e benefícios

A remuneração inicial varia conforme o cargo. Para Analista de Tecnologia da Informação, com jornada de 40 horas semanais, o salário é de R$ 10.685,44. Já para Analista de Processamento, com carga de 30 horas, a remuneração é de R$ 8.273,94.

Os contratados sob regime CLT terão direito a benefícios como auxílio alimentação de R$ 1.357,20, auxílio pré-escolar de até R$ 1.758,35, assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), seguro de vida e possibilidade de progressão na carreira.

Inscrições

As inscrições estarão abertas das 16h do dia 6 de julho até as 16h do dia 6 de agosto, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame. A taxa é de R$ 110. Inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção conforme regras do edital.

O edital prevê cotas de 25% para candidatos negros (pretos e pardos), 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Provas

As provas estão marcadas para 11 de outubro de 2026, das 13h às 17h (horário de Brasília), com aplicação em todas as capitais e no Distrito Federal. O exame terá 70 questões, sendo 40 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos.

Entre os conteúdos estão Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Atualidades, Inteligência Artificial e legislação de segurança da informação. O processo seletivo inclui ainda etapas de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial para candidatos que concorrem às vagas reservadas.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. As contratações ocorrerão após homologação do resultado final e respeitarão a vigência do concurso anterior, realizado em 2024, válido até janeiro de 2027.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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