Cosanpa faz nova chamada para aprovados em concurso de cadastro reserva; confira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) realiza nova chamada para os candidatos aprovados para o cadastro reserva do concurso da instituição. Os convocados para a Região Metropolitana de Belém devem se apresentar na sede da Companhia, no bairro de São Brás, em Belém. O horário de apresentação é das 13h às 17h, entre esta quinta-feira (04) e 12 de maio. É necessário levar os documentos e exames médicos solicitados no item 2.8 do edital.

As vagas a serem preenchidas são para contador, assistente administrativo na área de contabilidade, técnico de segurança no trabalho e assistente social. Caso o candidato não compareça no prazo estabelecido perderá a vaga.

A avaliação médica terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto para a admissão.

VEJA AQUI O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS