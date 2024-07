Concursos abertos para nível médio oferecem salários de até R$ 8 mil; veja quais

Nesta segunda quinzena de julho de 2024, várias oportunidades em concursos públicos por todo o Brasil estão voltadas para candidatos com nível médio de escolaridade. Um levantamento feito pelo Grupo Liberal identificou 17 certames com inscrições abertas, oferecendo um total de 1.510 vagas. As oportunidades são distribuídas entre prefeituras, câmaras municipais, órgãos estaduais e federais, incluindo vagas no Pará, com salários que partem de R$ 1.199 e podem passar dos R$ 8 mil.

Por meio do Concurso de Admissão ao ITA 2025, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica está ofertando 180 vagas, das quais 144 são destinadas à ampla concorrência e 36 aos candidatos autodeclarados negros. As inscrições seguem abertas até a próxima quinta-feira, 18 de julho, no valor de R$ 195. O certame visa preencher vagas nos Quadros de Oficiais Engenheiros da Ativa (QOEng) e da Reserva da Aeronáutica. Quem for aprovado, também receberá formação acadêmica de nível superior em especialidades de engenharia de interesse do Setor Aeroespacial.

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) recebe, até o dia 2 de agosto, inscrições para um concurso que irá preencher 60 vagas, das quais 20 são para nível médio. O cargo ofertado para essa escolaridade é o de Técnico Judiciário, cuja remuneração é de R$ 5,8 mil. A taxa de inscrição custa R$ 100 e a banca organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A prova, de caráter objetivo, será aplicada no dia 17 de novembro em Boa Vista, capital do estado.

Mais de mil vagas de provimento imediato estão sendo ofertadas pela Prefeitura de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, das quais 365 são destinadas a quem possui diploma de conclusão do ensino médio, em diversos cargos. Para esses candidatos, a remuneração varia entre R$ 1,7 mil e R$ 3,1 mil. O prazo para se inscrever encerra no dia 14 de agosto, custando R$ 85. A prova objetiva será aplicada no dia 22 de setembro.

No Pará

A Prefeitura de Bannach, na região sudeste paraense, está com seis vagas imediatas (além de cadastro de reserva) para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. As funções exigem ensino médio completo e oferecem salário de R$ 2.824, com jornada de trabalho de 40 horas por semana. As inscrições seguem abertas até 9 de agosto no valor de R$ 60. O processo seletivo inclui provas objetivas, marcadas para 1º de setembro, e curso de formação inicial.

Até 18 de julho, a Prefeitura de Santarém, na região do Baixo Amazonas, está com inscrições abertas para um concurso que irá preencher 861 vagas, das quais 163 são para nível médio e/ou técnico de escolaridade, em diversos cargos. O salário inicial é de R$ 1.412, com jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais, em regime de contrato estatutário. O valor das inscrições é de R$ 60.

Confira, abaixo, o detalhamento dessas e de outras oportunidades de ingresso no serviço público para quem possui nível médio de escolaridade.

Prefeitura de Bannach (PA)

Cargos : Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias

: Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias Vagas : 6 + CR

: 6 + CR Remuneração : R$ 2.824

: R$ 2.824 Inscrições : até 9 de agosto, no site < http://www.seletivobannach.com.br/ >

: até 9 de agosto, no site < > Taxa de inscrição: R$ 60

Prefeitura de Santarém (PA)

Cargos : diversos

: diversos Vagas : 163

: 163 Remuneração : R$ 1.412

: R$ 1.412 Inscrições : até 18 de julho, no site < https://www.institutovicentenelson.com.br/informacoes/96/ >

: até 18 de julho, no site < > Taxa de inscrição: R$ 60

TJRR

Cargo : Técnico Judiciário

: Técnico Judiciário Vagas : 20 + CR

: 20 + CR Remuneração : R$ 5.824,58

: R$ 5.824,58 Inscrições : até 2 de agosto, no site < https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjrr24 >

: até 2 de agosto, no site < > Taxa de inscrição: R$ 100

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (RN)

Cargos : Técnicos Administrativos em Educação (Assistente em Administração; Técnico de Laboratório – Física; Técnico de Laboratório – Química; Técnico em Radiologia; Técnico em Contabilidade; e Técnico em Enfermagem)

: Técnicos Administrativos em Educação (Assistente em Administração; Técnico de Laboratório – Física; Técnico de Laboratório – Química; Técnico em Radiologia; Técnico em Contabilidade; e Técnico em Enfermagem) Vagas : 11

: 11 Remuneração : R$ 2.667,19

: R$ 2.667,19 Inscrições : até 6 de agosto, no link < https://www.comperve.ufrn.br/conteudo/concursos/ufersa_202408/inscricoes.php >

: até 6 de agosto, no link < > Taxa de inscrição: R$ 60

Secretaria Municipal de Educação de Cantá (RR)

Cargos : Assistente e Cuidador de Aluno

: Assistente e Cuidador de Aluno Vagas : 20

: 20 Remuneração : R$ 1.528,97

: R$ 1.528,97 Inscrições : até 9 de agosto, no link < https://concursos.pagamento.ajuri.org.br/ >

: até 9 de agosto, no link < > Taxa de inscrição: R$ 75

Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica

Cargos : diversos

: diversos Vagas : 198

: 198 Remuneração : R$ 1.199,00 (durante curso de formação) e R$ 3.825 (após o curso de formação)

: R$ 1.199,00 (durante curso de formação) e R$ 3.825 (após o curso de formação) Inscrições : até 24 de julho, no link < http://ingresso.eear.aer.mil.br >

: até 24 de julho, no link < > Taxa de inscrição: R$ 95

Corpo Auxiliar de Praças da Marinha

Cargos : Auxiliar Técnico de Praças e Técnico Industrial de Praças

: Auxiliar Técnico de Praças e Técnico Industrial de Praças Vagas : 200

: 200 Remuneração : R$ 1.398,75 (durante o curso de formação) até R$ 3.739,30 (após a formação)

: R$ 1.398,75 (durante o curso de formação) até R$ 3.739,30 (após a formação) Inscrições : até hoje (15 de julho), no link < www.ingressonamarinha.mar.mil.br >

: (15 de julho), no link < > Taxa de inscrição: R$ 65

ITA

Cargos : Áreas de Engenharia

: Áreas de Engenharia Vagas : 180

: 180 Remuneração : R$ 8.245

: R$ 8.245 Inscrições : até 18 de julho, no link < http://www.vestibular.ita.br/ >

: até 18 de julho, no link < > Taxa de inscrição: R$ 195

Quadro Técnico de Praças da Armada

Cargos : Praças

: Praças Vagas : 11

: 11 Remuneração : R$ 1.414,82

: R$ 1.414,82 Inscrições : até 31 de julho, no link < www.ingressonamarinha.mar.mil.br >

: até 31 de julho, no link < > Taxa de inscrição: R$ 75

Câmara de Frutal (MG)

Cargos : Motorista, Oficial Administrativo e Técnico em Comunicação

: Motorista, Oficial Administrativo e Técnico em Comunicação Vagas : 5 + 2 CR (para Oficial Administrativo)

: 5 + 2 CR (para Oficial Administrativo) Remuneração : de R$ 4.522 a R$ 5.472

: de R$ 4.522 a R$ 5.472 Inscrições : até 30 de julho, no link < https://portal.asectta.com.br/ >

: até 30 de julho, no link < > Taxa de inscrição: R$ 150

Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (BA)

Cargos : Técnico de Enfermagem, Técnico em Laboratório e Auxiliar de Saúde Bucal

: Técnico de Enfermagem, Técnico em Laboratório e Auxiliar de Saúde Bucal Vagas : 118 + CR

: 118 + CR Remuneração : de R$ 2.250 a R$ R$ 2.999,97

: de R$ 2.250 a R$ R$ 2.999,97 Inscrições : até 22 de julho, no link < https://concursando.idecan.org.br/informacoes/53/ >

: até 22 de julho, no link < > Taxa de inscrição: R$ 100

Prefeitura de Guaraciaba do Norte (CE)

Cargos : diversos

: diversos Vagas : 28 + CR

: 28 + CR Remuneração : de R$ 1.412 a R$ 2.824

: de R$ 1.412 a R$ 2.824 Inscrições : até 23 de julho, no site < http://www.consulpam.com.br/ >

: até 23 de julho, no site < > Taxa de inscrição: R$ 100

Prefeitura de Natividade (RJ)

Cargos : diversos

: diversos Vagas : 83 + CR

: 83 + CR Remuneração : de R$ 1.723,13 a R$ 2.274,53

: de R$ 1.723,13 a R$ 2.274,53 Inscrições : até 8 de agosto, no link < https://concursos.ibdoprojetos.org.br/informacoes/68/ >

: até 8 de agosto, no link < > Taxa de inscrição: R$ 95

Prefeitura de Barcelos (AM)

Cargos : Fiscal Ambiental e Guarda Municipal

: Fiscal Ambiental e Guarda Municipal Vagas : 55

: 55 Remuneração : R$ 2.200

: R$ 2.200 Inscrições : até 5 de agosto, no link < https://merkabah.selecao.net.br/ >

: até 5 de agosto, no link < > Taxa de inscrição: de R$ 55 a R$ 68,50

Prefeitura de Bom Jesus da Lapa (BA)

Cargos : diversos

: diversos Vagas : 365

: 365 Remuneração : de R$ 1.781,96 a R$ 3.102,19

: de R$ 1.781,96 a R$ 3.102,19 Inscrições : até 14 de agosto, no link < http://www.ibam-concursos.org.br/ >

: até 14 de agosto, no link < > Taxa de inscrição: R$ 85

Prefeitura de Igarapé (MG)

Cargos : Agente de Defesa Civil e Agente de Trânsito (necessário Carteira Nacional de Habilitação AB)

: Agente de Defesa Civil e Agente de Trânsito (necessário Carteira Nacional de Habilitação AB) Vagas : 7

: 7 Remuneração : R$ 2.481,50

: R$ 2.481,50 Inscrições : até 30 de julho, no link < https://novo.ibgpconcursos.com.br/ >

: até 30 de julho, no link < > Taxa de inscrição: R$ 80

Prefeitura de Além Paraíba (MG)

Cargos : Auxiliar de Biblioteca, Secretário Escolar e Monitor de Creche

: Auxiliar de Biblioteca, Secretário Escolar e Monitor de Creche Vagas : 40

: 40 Remuneração : R$ 1.412

: R$ 1.412 Inscrições : até 1º de agosto, no link < https://www.institutoconsulplan.org.br/getConc.aspx?key=tTCELlOSpBw= >

: até 1º de agosto, no link < > Taxa de inscrição: de R$ 80 a R$ 100